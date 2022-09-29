Россияне бы не стали так шантажировать, – политтехнолог о разрушениях на "Северных потоках"

В Балтийском море произошла утечка газа из "Северных потоков". Поражения газопроводов настолько серьезны, что вряд ли к их повреждению причастна россия.

Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что по информации немецких СМИ, обе нитки газопровода "Северный поток" и одна из двух ниток "Северного потока-2" могут стать непригодными навсегда.

Читайте также Утечка газа из "Северных потоков" уже могла нанести климату значительный ущерб: возможна экокатастрофа

Могла ли россия повредить "Северные потоки"

По словам политтехнолога, столь серьезные повреждения на газопроводах невыгодны кремлю.

Россияне не стали бы так шантажировать. Они могли бы просто сказать, что на российской территории вышла из строя какая-то станция по обеспечению давления или что-то еще, и поэтому не будут поставлять Европе газ. Однако вряд ли бы они этот многомиллиардный проект навсегда хоронили под водой,

– предположил Тизенгаузен.

Он добавил, что в ближайшее время датские специалисты подробнее изучат повреждения газопроводов. После этого можно будет говорить о том, кто за этим стоит.

В чем позитив инцидента на газопроводах

Как отметил политтехнолог, то, что произошло с газопроводами – однозначно большой плюс для Украины.

Россияне остались без еще одного инструмента шантажа. Европа потихоньку слезает с российской "газовой иглы". Кто-то решил принудительно ускорить этот процесс,

– отметил Тизенгаузен.

Сможет ли россия транспортировать газ через Украину

Из-за инцидента на газопроводах россия не может поставлять газ в Европу. Однако путин должен выполнять свои обязательства по контрактам.

По словам Тизенгаузена, если для этого россия обратится в Украину с предложением транспортировать газ через украинскую ГТС, Киев должен категорически отказать.

Нам не настолько нужны деньги, чтобы поддерживать инструментарий российского шантажа собственными руками. Здесь нужно действовать, как с пластырем: его нужно резко оторвать. Да, это больно, однако действенно. Мы не должны идти на уступки,

– подчеркнул политтехнолог.

Борис Тизенгаузен предположил, причастна ли россия к разрушениям на "Северных потоках": смотрите видео

Подрыв "Северных потоков": главное