Новый год в Соединенных Штатах начался с терактов. Сначала Дональд Трамп заявил, что эти две трагедии подтверждают его риторику об опасности мигрантов. Впрочем, впоследствии выяснилось, что теракты совершили ветеран армии США и действующий военный элитных спецсил.

Тот факт, что двум людям пришла идея накануне Нового года совершить теракты говорит о том, насколько напряженной становится ситуация в Соединенных Штатах, сказал 24 Каналу общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. К слову, Министерство внутренней безопасности США и ФБР недавно предупредили американских правоохранителей об угрозе новых терактов.

Актуально Вашингтон находится в состоянии "повышенной угрозы" после недавних терактов

Что показали теракты в США

Ситуация в США становится более напряженной. Рашкин заметил, что люди, у которых уже подорвана психика, в частности ветераны, плохо реагируют на неуверенность и непостоянство в обществе.

Здесь главное понять, что в обществе есть недовольство, которое выражается определенным образом,

– отметил общественный и политический деятель из США.

Сейчас наступает момент, когда можно реально увидеть – государство боится своих граждан, или нет, а также, как государство к ним относится.

Напомним, в новогоднюю ночь в Новом Орлеане произошел теракт. Там 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар на авто въехал в толпу. В результате теракта по меньшей мере 10 погибших людей, еще 35 получили ранения, среди которых было 2 полицейских.

Откуда идут "радикальные" настроения

Американский солдат Мэтью Ливелсбергер, который погиб 1 января от взрыва в Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе, оставил записку с предупреждением, что его поступок должен стать "звонком для пробуждения".

Кроме того, в записях Ливелсбергера есть информация на политические темы, в них говорится об общественных проблемах, внутренних и международных проблемах, в том числе и о войне в Украине. В одной из записей он сказал, что США "смертельно больны и направляются к краху".

В этом контексте важно не забывать о Луиджи Манджоне, который несколько недель назад застрелил главу страховой компании UnitedHealthcare. Его сделали героем. Он стал неофициальным символом протеста против страховых компаний. Те, кто раньше были радикализированы за Палестину, теперь радикализированы за Луиджи Манджоне,

– сказал Рашкин.

Интересно откуда идет радикализация информации такого типа – конечно, из Кремля. Это показывает, насколько эффективно работает методичка Кремля, ведь она раскалывает общество из-за этого трещины идут в разных непредсказуемых местах.