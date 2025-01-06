Той факт, що двом людям прийшла ідея напередодні Нового року зробити теракти говорить про те, наскільки напруженішою стає ситуація у Сполучених Штатах, сказав 24 Каналу громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін. До слова, Міністерство внутрішньої безпеки США та ФБР нещодавно попередили американських правоохоронців про загрозу нових терактів.

Актуально Вашингтон перебуває в стані "підвищеної загрози" після нещодавніх терактів

Що показали теракти у США

Ситуація у США стає більш напруженою. Рашкін зауважив, що люди, у яких уже підірвана психіка, зокрема ветерани, погано реагують на невпевненість та непостійність у суспільстві.

Тут головне зрозуміти, що в суспільстві є невдоволення, яке виражається певним чином,

– наголосив громадський та політичний діяч зі США.

Зараз настає момент, коли можна реально побачити – держава боїться своїх громадян, чи ні, а також, як держава до них ставиться.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Новому Орлеані стався теракт. Там 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар на авто в'їхав у натовп. Внаслідок теракту, окрім щонайменше 10 загиблих людей, ще 35 зазнали поранень, серед яких було 2 поліціянтів.

Звідки йдуть "радикальні" настрої

Американський солдат Метью Лівелсбергер, який загинув 1 січня від вибуху в Tesla Cybertruck біля готелю в Лас-Вегасі, залишив записку з попередженням, що його вчинок має стати "дзвінком для пробудження".

Крім того, у записах Лівелсбергера є інформація на політичні теми, у них йдеться про суспільні проблеми, внутрішні та міжнародні проблеми, зокрема й про війну в Україні. В одному із записів він сказав, що США "смертельно хворі й прямують до краху".

У цьому контексті важливо не забувати про Луїджі Манджоне, який кілька тижнів тому застрелив голову страхової компанії UnitedHealthcare. Його зробили героєм. Він став неофіційним символом протесту проти страхових компаній. Ті, хто раніше були радикалізовані за Палестину, тепер радикалізовані за Луїджі Манджоне,

– мовив Рашкін.

Цікаво звідки йде радикалізація інформації такого типу – звісно, з Кремля. Це показує, наскільки ефективно працює методичка Кремля, адже вона розколює суспільство через це тріщини йдуть у різних непередбачуваних місцях.