"Их убили мобилки": в ВСУ разнесли версию оккупантов о причинах удара по Макеевке

Минобороны России через несколько дней после мощного удара в Макеевке решили отреагировать на это. Там отметили, что во всем виноваты сами оккупанты, которые пользовались мобильными телефонами.

Как сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, использовать телефоны с включенной геолокацией – это ошибка.

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Однако эта версия минобороны России смехотворна. Потому что размещать крупные партии новомобилизованных людей в больших неприспособленных помещениях – это самая большая ошибка. Все заявления о том, что якобы телефоны виновны в большом количестве жертв оккупантов в Макеевке – это просто отмазка.

В России сейчас постоянно перекидывают друг с друга вину за это. Российское военное командование говорит, что нельзя пользоваться мобильными телефонами, но очевидно, что это не было главной причиной. А главная причина заключается в том, что враг не смог незаметно разместить свой склад, чем и воспользовались в ВСУ,

– подчеркнул Череватый.

Ранее военный обозреватель Денис Попович констатировал, что удар украинскими военными по пункту временной дислокации россиян в Макеевке получил резонанс в России. Внутри страны разворачиваются конфликты. Российское руководство не может решить, сколько людей действительно погибло в Макеевке.

Удар по Макеевке: главное

ВСУ прямо в новогоднюю ночь поздравили врага с праздником, нанеся удара по Макеевке, где наблюдалось значительное скопление российской и живой силы.

В России подтвердили гибель личного состава. По официальным источникам, число погибших наемников — 63 человека, впрочем, пропагандисты уверяют, что жертв гораздо больше.

Специалисты ISW назвали вероятные причины сокрушительного удара. В свою очередь Кремль во всем обвиняет самих солдат, потому что те использовали мобильные телефоны.

В британской разведке отметили, что количество жертв среди оккупантов впечатляет. И причиной этого могли стать вторичные взрывы. Поскольку выяснилось, что боеприпасы хранились около жилья русских войск.

По словам эксперта, даже среди российских сторонников войны, часть из которых находится под контролем Минобороны, ходят призывы о наказании виновных из-за ситуации в Макеевке.