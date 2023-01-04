"Их убили мобилки": в ВСУ разнесли версию оккупантов о причинах удара по Макеевке
Минобороны России через несколько дней после мощного удара в Макеевке решили отреагировать на это. Там отметили, что во всем виноваты сами оккупанты, которые пользовались мобильными телефонами.
Как сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, использовать телефоны с включенной геолокацией – это ошибка.
Важно Украина планирует серьезное наступление весной, – Буданов
Однако эта версия минобороны России смехотворна. Потому что размещать крупные партии новомобилизованных людей в больших неприспособленных помещениях – это самая большая ошибка. Все заявления о том, что якобы телефоны виновны в большом количестве жертв оккупантов в Макеевке – это просто отмазка.
В России сейчас постоянно перекидывают друг с друга вину за это. Российское военное командование говорит, что нельзя пользоваться мобильными телефонами, но очевидно, что это не было главной причиной. А главная причина заключается в том, что враг не смог незаметно разместить свой склад, чем и воспользовались в ВСУ,
– подчеркнул Череватый.
Ранее военный обозреватель Денис Попович констатировал, что удар украинскими военными по пункту временной дислокации россиян в Макеевке получил резонанс в России. Внутри страны разворачиваются конфликты. Российское руководство не может решить, сколько людей действительно погибло в Макеевке.
Удар по Макеевке: главное
- ВСУ прямо в новогоднюю ночь поздравили врага с праздником, нанеся удара по Макеевке, где наблюдалось значительное скопление российской и живой силы.
- В России подтвердили гибель личного состава. По официальным источникам, число погибших наемников — 63 человека, впрочем, пропагандисты уверяют, что жертв гораздо больше.
- Специалисты ISW назвали вероятные причины сокрушительного удара. В свою очередь Кремль во всем обвиняет самих солдат, потому что те использовали мобильные телефоны.
- В британской разведке отметили, что количество жертв среди оккупантов впечатляет. И причиной этого могли стать вторичные взрывы. Поскольку выяснилось, что боеприпасы хранились около жилья русских войск.