Кулеба ответил, была ли реакция от Трампа на приглашение о приезде в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что от Дональда Трампа не было ответа на приглашение посетить наше государство. В то же время будет ли поддерживать американский политик Киев в случае своего переизбрания – пока неизвестно.

На фоне разговоров о возможном возвращении Трампа на пост президента США, украинская сторона ожидает его официальной реакции на приглашение посетить страну. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью отметил важность поддержки нашего государства со стороны Вашингтона.

Смотрите также "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?

Украина ожидает ответ от Трампа

Кулеба констатировал, что Украина ценит поддержку не только на уровне политических партий, но и среди обычных американцев.

По его словам, отношения между странами не должны зависеть от смены власти в США. Они должны базироваться на принципах демократии и взаимного уважения.

Мы не слышали ответа на приглашение от самого Трампа или его команды. Будет ответ – будем его рассматривать,

– отметил министр иностранных дел.

Контекст

В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа посетить наше государство. Произошло это после того, как американский политик заявил, что якобы знает, как закончить российско-украинскую войну за 24 часа.

Украинский президент заверил: ему понадобится не более чем 24 минуты, чтобы объяснить Трампу ситуацию на фронте. Зеленский также считает, что бывший американский лидер глубоко ошибается, когда думает, что ему удастся договориться с Путиным.

"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что сейчас было бы неуместно ехать в Украину", – комментировал это приглашение украинского президента Дональд Трамп в эфире одного из телеканалов. Кроме того, он упоминал о "конфликте интересов", который якобы существует.

Как отмечал Трамп, сейчас с Киевом официальные переговоры администрация нынешнего президента США Джо Байдена. Поэтому его приезд в наше государство мог бы спровоцировать этот так называемый "конфликт интересов".

Вместе с тем уже на днях уже на днях Зеленский решил снова пригласить представителя Республиканской партии в Украину. Также он адресовал это приглашение к Джозефу Байдену. Украинский гарант утверждает, что эта поездка могла бы повлиять на взгляды обоих американских политиков.

Сейчас самым большим страхом у западных элит остается непонимание относительно того, какой будет политика Трампа в отношении Украины и Европы в случае его избрания президентом. Не исключено, что республиканец будет пытаться проводить политику изоляционизма. Тогда лидерам европейских государств следует будет думать, как они могут сами защитить себя от Путина.