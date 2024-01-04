Приехали Залужный, Шаптала и Умеров: комитет Рады начал рассмотрение нового закона о мобилизации

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению нового проекта закона о мобилизации. Его будут рассматривать несколько дней.

Народный депутат рассказал, что на рассмотрение уже приехали военные. Речь идет о проекте закона о мобилизации, который Кабмин 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде.

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Что известно о рассмотрении проекта закона о мобилизации

Сегодня (4 января – 24 Канал) на комитете начали рассмотрение нового закона о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства обороны продлится несколько дней,

– заявил Арахамия.

По его словам, у депутатов от избирателей есть много вопросов, касающихся мобилизации. Чтобы ответить на них на заседание комитета, приехали:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,

министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Что известно о новых проектах законов о мобилизации

Вечером 25 декабря Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект об изменении процедуры мобилизации, прохождении военной службы и военного учета. Тогда же зарегистрирован проект закона об усилении ответственности за военные правонарушения.

Проект закона о мобилизации и военной службе №10378 предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, отмену срочной службы, освобождение от нее всех срочников. Кроме того, мобилизованные, прослужившие 36 месяцев, могут получить право уволиться с военной службы.

Более того, хотят предоставить возможность представителям Нацполиции вручать повестки. Относительно уклонистов могут применять санкции: их могут внести в Единый реестр должников и запретить им продавать движимое и недвижимое имущество, получать водительское удостоверение и управлять авто, запретить выезжать за границу, получать кредиты, льготы от государства, пользоваться средствами.

. В частности, за проект закона Рада в первом чтении может проголосовать 10 – 12 января, затем 2 – 3 недели продлится подача правок и их рассмотрение в комитете и в конце января – принятие закона Верховной Радой во втором чтении. То есть, новые правила мобилизации могут начать действовать где-то с начала весны.

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