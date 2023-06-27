В Африку пока рано, – военный эксперт предположил, что будет делать Пригожин в Беларуси

Конфликт Евгения Пригожина с российской властью, вылившийся в мятеж в России, разрешил Александр Лукашенко. Именно он проводил переговоры с предводителем ЧВК "Вагнера". Одной из их договоренностей стал переезд Пригожина в Беларусь.

Военный эксперт Юрий Федоров отметил, что эта страна является главной альтернативой для пребывания вожака вагнеровцев. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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В России опасно

Другое место, куда может направиться Пригожин, это Африка.

Но в Африку, как он наверняка считает, ему пока рано ехать,

– предположил военный эксперт.

В то же время, пребывание в России может угрожать Пригожину очень тяжелыми последствиями вплоть до его убийства. Поэтому единственный вариант, который он рассматривает, это Беларусь. Ведь она расположена неподалеку от России, а ему наверняка не хочется уезжать куда-то далеко.

Военный эксперт рассказал, зачем Пригожин отправился в Беларусь: смотрите видео

Есть ли угроза Украине

"Есть информация, что в Беларусь будет переброшена часть наемников из ЧВК "Вагнера". И тогда Пригожин может играть немаловажную роль в самой Беларуси. И может угрожать Украине", – заметил он.

При условии, что в Беларуси накопится определенное количество вагнеровцев, он может угрожать Украине вторжением через северную границу. Вряд ли вагнеровцы отправятся в Киев – он хорошо защищен и все пути в столицу перекрыты из Беларуси.

"Но угрожать диверсиями или вторжением на западном направлении – в сторону Луцка, Ровно и т.д. – рассматривается как возможный вариант. Именно по этим причинам Пригожин отправился в Беларусь. Однако неизвестно на длительное время или нет", – подчеркнул Юрий Федоров.

Больше о возможном расположении ЧВК "Вагнера" в Беларуси

26 июня появилась информация, что в Беларуси вблизи города Осиповичи, якобы начали строить лагеря для размещения 8 тысяч вагнеровцев. Место будущего расположения наемников якобы находится в 200 километрах от границы с Украиной. Также сообщалось о переброске в Беларусь вагнеровцев, которые во время мятежа Пригожина находились в Ростове.

Однако мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" опровергла эту информацию и заверила, что не имеет свидетельств о строительстве лагеря ЧВК "Вагнера" в Осиповичском районе Могилевской области.

В то же время в ГПСУ постоянно следят за ситуацией относительно вагнеровцев. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что информация о сооружении лагерей вагнеровцев в Беларуси на сегодняшний день не является действительной.

Однако, по его словам, исключать возможное развитие событий вокруг ЧВК "Вагнера" не следует. Именно поэтому ситуацию в Белоруссии контролирует украинская разведка и пограничная служба.