Чего боится Пригожин: какие мотивы у главаря ЧВК "Вагнера" говорить об прекращении войны

Россия несет огромные потери личного состава в войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения погибли более 184 тысяч оккупантов.

Однако эти цифры не поражают и не волнуют кремлевские власти. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне уже почти в 10 раз перепрыгнули планку потерь в Афганской войне.

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Силы россиян истощаются

Ступак обратил внимание на слова главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который осторожно предположил, что, возможно, России следует прекратить войну.

Это первая ласточка по поводу прекращения войны. Хотя нужно наблюдать, как в дальнейшем будут разворачиваться события – поддержат ли его призыв военные, политики, олигархи и т.д.,

– заметил собеседник.

Пригожин, скорее всего, понимает, что силы российской армии истощаются. А если даже удастся захватить Бахмут, ресурса идти дальше в России нет.

Иван Ступак прокомментировал слова Пригожина о прекращении войны: смотрите видео

Нужно остановиться, пока не началось контрнаступление

Иван Ступак предположил, что заявление Пригожина не было согласовано с Кремлем, и это лично его мнение.

О нем давно известно, что он за словом в карман не полезет. Все что думает о людях, о ситуациях, о том и говорит. Пригожин, наверное, оценил потери россиян, увидел, какая и в каком количестве техника едет в Украину и предположил, какие их ждут перспективы,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Пригожин попытался бросить первый камень и посмотреть, как на него среагируют.

"Если на него не будут давить, то, возможно, он продолжит говорить о том, что россиянам нужно остановиться, пока не началось контрнаступление Украины. Это шанс для России сохранить то, что они сейчас заграбастали", – уверен Иван Ступак.

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