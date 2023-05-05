Истерика о выходе из Бахмута: в разведке объяснили заявления Пригожина

Глава российского ЧВК "Вагнера" заявил, что 10 мая якобы выведет свои войска из Бахмутского направления. В украинской разведке очень сомневаются в правдивости этих намерений.

До этого Пригожин заявлял о якобы проблемах с боеприпасами у его войск. В ГУР МО подчеркнули, что такие заявления связаны с тем, что ЧВК "Вагнера" не сможет взять украинский город до 9 мая.

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В разведке прокомментировали заявления Пригожина

Представитель украинской разведки Андрей Черняк заявил, что Пригожин самостоятельно не будет выводить вагнеровцев из Бахмута. Однако такими заявлениями глава ЧВК "Вагнера" пытается перебросить свою вину на другие структуры российской армии.

Он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово,

– рассказал Черняк.

При этом представитель ГУР МО подтвердил, что приспешники Пригожина имеют проблемы с боеприпасами. Более того, чем больше снарядов им дают, тем больше вагнеровцы в них нуждаются и хотят.

"Но сколько бы им ни давали – им не будет достаточно", - отметил Андрей Черняк.

Пригожин пригрозил вывести "вагнеровцев" из Бахмута: что известно

Глава ЧВК "Вагнера" 5 мая сделал заявление о вывод его войск из Бахмута 10 мая. Позиции на фронте, убеждает Пригожин, будут переданы минобороны России.

На это заявление отреагировал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый. Он подчеркнул, что у вагнеровцев не столько "снарядный голод", сколько человеческий.

Сами россияне довольно яростно восприняли заявление Пригожина. Из-за этого они написали кучу гневных комментариев в российских телеграмм-каналах.

Еще с апреля 2023 года Евгений Пригожин обвиняет минобороны России в том, что его ЧВК "Вагнера" урезали количество боеприпасов. Это привело к тому, что "повар Путина" поставил Шойгу ультиматум. Мол, если его приспешников не обеспечат необходимым количеством снарядов, то он их выведет из Бахмута. Собственно чуда не произошло, поэтому Пригожин 5 мая анонсировал выход из украинского города.