Один "торгует телом", другой хочет нравиться россиянам: зачем Кадыров и Пригожин друг другу

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время отличился скандальными заявлениями. На фоне неудач русской армии на фронте он сблизился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. Он отметил, что Пригожин своими заявлениями пытается заработать политические баллы для будущего политического проекта.

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Пригожин хочет пойти в политику

Лесной рассказал, что Пригожин в очередной раз "переломил через колено" российское министерство обороны. Согласно их сообщению, он все же получит необходимые ему боеприпасы и продолжит боевые действия в Бахмуте. Это свидетельствует о тактической победе Пригожина, которая, похоже, разозлила российских генералов и ФСБ.

"Они считают, что зек не может управлять ситуацией, а он еще и получает дополнительные боеприпасы. Думаю, что эта победа обойдется ему еще большим количеством смертей вагнеровцев – российские генералы найдут возможность увеличить их смертность. И если его истерики не дадут положительный результат, то свой ход сделают Шойгу и Герасимов", – отметил Лесной.

Олег Лесник о последних заявлениях Пригожина: смотреть видео

По его словам, Пригожин стремится пойти в политику. Он поверил, что пойдя на конфликт с министерством обороны, наберет политические баллы, создав условно правую силу – так называемую партию "ястребов".

Кадыров ищет союзника

Лесной считает, что Кадыров ведет себя как лицо, "торгующее телом". То он при Путине, то при Пригожине. Кадыров может набрать политический вес только в тандеме с кем-то, но пока он не является самостоятельной фигурой в российской политике.

Их политические карьеры будут развиваться до тех пор, пока это будет разрешать Путин. Как только он почувствует угрозу, то Пригожин перестанет существовать. Пока существующее положение вещей устраивает Путина,

– подчеркнул политолог.

Скандальные заявления Пригожина: главное