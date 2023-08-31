Нет человека и нет договоренностей, – Зеленский о слабости Путина и истории с Пригожиным

Владимир Зеленский прокомментировал смерть Евгения Пригожина. На примере этого военного преступника он объяснил, почему с Владимиром Путиным не стоит ни о чем договариваться.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью португальскому телеканалу. Ведущая его попросила прокомментировать ситуацию со смертью Евгения Пригожина.

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Что демонстрирует смерть Пригожина

По мнению главы государства, ситуация с главарем наемников придаст уверенность многим странам. Эти государства поймут, что Владимир Путин не так силен.

Ибо сильный человек не убирает конкурентов таким образом. Тем более, если ты – президент, у тебя автократическое государство и ты все контролируешь, а он (Пригожин 24 Канал) – просто террорист. Это говорит о слабости действующего президента России,

– добавил Зеленский.

Украинский лидер также упомянул о мятеже главаря наемников. По его словам, то, что глава ЧВК "Вагнера" пошел на диктатора и так быстро прошел большое расстояние, говорит о слабости контроля безопасности в России со стороны Путина.

Почему с Путиным не нужно договариваться

Зеленский помимо этого упомянул о призывах некоторых партнеров, которые советовали Украине договариваться с Путиным. По его мнению, история с Пригожиным ставит точку в этом вопросе. Он назвал смерть главаря наемников самым мощным аргументом, подтверждающим слова Киева о том, что Путин не держит своего слова. Украинцы были свидетелями этого раньше, а сейчас это увидел весь мир.

Все публичные договоренности с Пригожиным – кем бы он ни был – были просто уничтожены вместе с человеком, с которым договаривались. То есть, нет человека и нет никаких договоренностей,

– подчеркнул президент Украины.

Украинский лидер считает, что ныне цивилизованный мир понял, что слово российского диктатора ничего не стоит. Ведь Путин, в конце концов, либо предаст собственные слова, либо "сделает то, что он сделал с Пригожиным".

Что говорят эксперты о смерти Пригожина