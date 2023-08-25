Путин опасен для российских генералов: отважатся ли они устранить диктатора
На фоне гибели Евгения Пригожина и чисток в армии российские генералы все больше будут волноваться за свою жизнь. В среде высшего военного командования страны-агрессора может возникнуть идея избавиться от Владимира Путина.
Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что показательная казнь вожака ЧВК "Вагнера" может свидетельствовать о том, что российский диктатор начал восстанавливать свою диктатуру.
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"Путин таким способом восстанавливает свою диктатуру, которая 24 февраля начала рассыпаться. Самым характерным проявлением того, что Путин больше не контролирует все происходящее в России, был мятеж Пригожина", – подчеркнул Яковенко.Обратите внимание! Евгений Пригожин 24 июня устроил мятеж в России. Вместе со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" он захватил Ростов, Воронеж и несколько дорог в Москву. Однако после телефонного разговора с Александром Лукашенко неожиданно свернул "переворот".
После "переворота" 24 июня российский диктатор осознал, как шатко его положение, а потому решил действовать. Путин хочет доказать, что "он дома хозяин", прежде всего военному руководству страны, которого очень боится.Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с вагнеровцами – в нашем телеграме.
Так восстанут ли российские генералы
Судьба многих представителей российского военного командования остается неизвестной. В частности, речь идет о бывшем командующем оккупационными войсками Сергее Суровикине.
Теперь идет зачистка армии. Но генералы – это люди, которые имеют возможность защищаться. Я думаю, в среде армии и спецслужб будет наращиваться не только недовольство,
– отметил Яковенко.
Ситуация будет зависеть от результатов в поле боя в Украине. Когда Силы обороны достигнут новых успехов, недовольство в российской армии приобретет новые формы.
Игорь Яковенко о новой фазе противостояния между Путиным и генералами: смотрите видео 24 Канала
Путин расправляется с генералами: последние новости
- Поскольку арест всех представителей военного руководства России не с руки, многих могут просто убить. Так, в Москве умер бывший заместитель министра обороны Геннадий Жидко. Он якобы продолжительно болел.
- Кроме того, в российской тюрьме неожиданно скончался генерал-лейтенант Геннадий Лопырев. Ранее он руководил Службой охраны на Кавказе и строительством "дворца Путина".
- К тому же в Краснодаре неизвестные застрелили командира подлодки Станислава Ржицкого. Именно с его лодки россияне атаковали мирные города Украины.