Путин опасен для российских генералов: отважатся ли они устранить диктатора

На фоне гибели Евгения Пригожина и чисток в армии российские генералы все больше будут волноваться за свою жизнь. В среде высшего военного командования страны-агрессора может возникнуть идея избавиться от Владимира Путина.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что показательная казнь вожака ЧВК "Вагнера" может свидетельствовать о том, что российский диктатор начал восстанавливать свою диктатуру.

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"Путин таким способом восстанавливает свою диктатуру, которая 24 февраля начала рассыпаться. Самым характерным проявлением того, что Путин больше не контролирует все происходящее в России, был мятеж Пригожина", – подчеркнул Яковенко.

Евгений Пригожин 24 июня устроил мятеж в России. Вместе со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" он захватил Ростов, Воронеж и несколько дорог в Москву. Однако после телефонного разговора с Александром Лукашенко неожиданно свернул "переворот".

После "переворота" 24 июня российский диктатор осознал, как шатко его положение, а потому решил действовать. Путин хочет доказать, что "он дома хозяин", прежде всего военному руководству страны, которого очень боится.

Так восстанут ли российские генералы

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Судьба многих представителей российского военного командования остается неизвестной. В частности, речь идет о бывшем командующем оккупационными войсками Сергее Суровикине.

Теперь идет зачистка армии. Но генералы – это люди, которые имеют возможность защищаться. Я думаю, в среде армии и спецслужб будет наращиваться не только недовольство,

– отметил Яковенко.

Ситуация будет зависеть от результатов в поле боя в Украине. Когда Силы обороны достигнут новых успехов, недовольство в российской армии приобретет новые формы.

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