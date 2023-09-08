Смерть Пригожина: за активы главаря вагнеровцев конкурируют ГРУ и служба внешней разведки
Источник:The New York Times
После гибели предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина началась борьба за его активы. В частности, за них соперничают служба внешней разведки России и ГРУ.
Об этом сообщили в The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с оценкой западных разведок.
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За активы Пригожина конкурируют СВР и ГРУ
По словам двух западных чиновников, служба внешней разведки России, вероятнее всего, получит контроль над пропагандистскими ресурсами Пригожина. В свою очередь, минобороны страны-агрессора и ГРУ будут руководить операциями ЧВК "Вагнера".
О том, что контроль над операциями ЧВК "Вагнера" переходит к военной разведке, свидетельствует тот факт, что на прошлой неделе в Мали и Буркина-Фасо приезжали:
- заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров,
- разведчик Андрей Аверьянов, ранее возглавлявший, по данным The New York Times, секретную воинскую часть ГРУ, занимавшуюся диверсиями за рубежом.
Некоторые собеседники считают, что контроль над частью активов Пригожина может получить его 25-летний сын Павел. Однако для этого ему понадобится одобрение Кремля на деятельность за границей.
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