Почему Пригожин признал украинскую армию сильнейшей: Попович объяснил мотивы владельца "Вагнера"

Уже много месяцев оккупантам не удается взять Бахмут, который героически держат украинские воины. Поскольку на поле боя Евгений Пригожин не смог добиться успехов, он прибег к информационным атакам.

Вожак ЧВК "Вагнера" в интервью рассыпался в комплиментах украинской армии. Военный обозреватель Денис Попович напомнил, что Пригожин не в первый раз ее расхваливает. В своих предыдущих обращениях он подчеркивал, что ВСУ является серьезным противником, а также упоминал Валерия Залужного, Александра Сырского и даже Владимира Зеленского. Об этом Попович рассказал 24 Каналу.

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Идет информационная война

Когда Пригожин делает такие заявления, он подчеркивает, что его ЧВК "Вагнера" сделали невозможное. Ведь они столкнулись в Бахмуте с таким серьезным противником, как Вооруженные Силы Украины.

Из того посыла Пригожина, что ЧВК "Вагнера" сделал невозможное, следует другой. Он считает, что на сегодняшний день без вагнеровцев вооруженную борьбу Россия проводить не может. Ведь российская армия в отличие от ЧВК "Вагнера" оказалась не подготовлена к ведению войны,

– объяснил военный обозреватель.

Денис Попович объяснил, почему Пригожин расхвалил ВСУ: смотрите видео

Причину не готовности армии страны-агрессора Пригожин видит в таких фигурах как министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Они своими действиями привели российские войска в такое состояние.

"Все это "повар Путина" говорит, потому что идет информационная война, и он таким образом реализует свои политические амбиции", – отметил Денис Попович.

Больше о заявлениях Евгения Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнера" в интервью, которое он дал российскому пропагандисту Константину Долгову, в который раз подверг критике министра обороны России Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. Он отметил, что так называемая СВО в Украине провалилась.

Отдельно Пригожин прошелся по зятю Шойгу Алексею Столярову. По словам "повара Путина", тот "уехал в Арабские эмираты" и "трясет там своими булками". Досталось и дочери министра обороны, которая открывает форты (укрепление) не за свои деньги. Он заметил, чтобы лучше она эти средства потратила на боеприпасы.

Также Пригожин намекнул, что обижается, когда его называют "поваром Путина". Мол, никакой он не повар Путина и никогда им не был, да и вообще не умеет готовить. А такое прозвище ему якобы дал оппозиционер Алексей Навальный.

В своем интервью Пригожин признал Вооруженные Силы Украины одной из сильнейших армий в мире. Он добавил, что украинские военные имеют "разное вооружение" и "работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно – все равно успешно".