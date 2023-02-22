Пригожин показал фото убитых за день вагнеровцев и пожаловался на нехватку боеприпасов

"Повар" Путина и главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал фото своих наемников, лежащих убитыми на украинской земле. Он также посетовал на то, что его бойцам не хватает боеприпасов.

Бойцы "элитного" частного батальона "Вагнера" пачками погибают на войне против нашего государства и это признает их лидер Пригожин. Однако, по его словам, происходит это якобы потому, что командующий "СВО" Герасимов и министр обороны России Шойгу не хотят делиться оружием с его подразделением.

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Известно, что главарь ЧВК дал интервью одному из провоенных телеграм-каналов и опубликовал фотографию погибших за сутки вагнеровцев. Он уверен, что "200-ых" бойцов могло быть в пять раз меньше, если бы не "снарядный голод".

Кто виноват в том, что они погибли? Виноваты те, кто должен был решить вопрос о поставках нам достаточного количества боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимовым, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решения,

– заявил он.



Трупы вагнеровцев лежат на земле / Фото Пригожина

Кроме того, Пригожин показал список, в котором указано, сколько боеприпасов нужно ЧВК и сколько группировке пообещали дать.

Пункт один – необходимо 105 000, а дают 3 600. Пункт три, необходимо 7 600, а дают 600,

– констатировал главарь террористов.



Вагнеровцам не хватает боеприпасов / Данные Пригожина

В то же время он ответил на вопрос о том, оставят ли вагнеровцы попытки взять Бахмут в Донецкой области. Маразматик заверил, что его наемники будут пытаться захватить населенный пункт "до победного". А когда закончатся все вагнеровцы, тогда, скорее всего, Шойгу с Герасимовым должны взять в руки автоматы, по его словам.

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