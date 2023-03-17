Путин стал заложником Шойгу и Герасимова: диктатору, вероятно, выдвинули условия

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее был достаточно близок к российскому диктатору Владимиру Путину. Сейчас бункерный дед отстранился от него, потому что согласился на требования российских военачальников, с которыми у Пригожина конфликт.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил кандидат психологических наук Дмитрий Попов. По его словам, Путин не считает Пригожина своим конкурентом, потому что владелец вагнеровцев никогда открыто не выступал против диктатора.

Читайте также "Кремлю лопнуло терпение": почему в России уменьшилось влияние Пригожина

Путин – заложник ситуации

Попов отметил, что диктатору пришлось отстраниться от Пригожина. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник российского генштаба Валерий Герасимов поставили Путину такие требования, на которые он не мог не согласиться.

Путин в этом случае – заложник, потому что есть Шойгу и Герасимов. Вся мощь русской армии – это боевая техника, боеприпасы для тяжелого вооружения. У Пригожина этого нет. Генералы этим воспользовались. Они имеют это и, наверное, выдвинули какие-то условия,

– предположил он.

Психолог подчеркнул, что Кремль дает Пригожину возможность отправлять своих наемников для штурма горячих направлений на войне в Украине, но под пристальным руководством генштаба России.

В российском обществе владельца ЧВК "Вагнер" считают главным конкурентом бункерного деда. По мнению Дмитрия Попова, Путин не ощущает этой конкуренции. Кроме того, Пригожин еще ни разу не делал публичных заявлений против диктатора.

"Пригожин – "пацан", который дал слово "пахану" – Путину – и он его исполняет. В криминальном мире "воры в законе" и авторитеты очень уважают, когда слово исполняется. Это столб криминального мира", – добавил психолог.

Попов об отношениях Путина и Пригожина: смотрите видео

Последние новости о ЧВК "Вагнер"