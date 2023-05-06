Это всегда угроза, – Фейгин предположил, может ли Пригожин возглавить бунт в России
Главарь наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что выводит свои подразделения из Бахмута. Их переведут в глубокий тыл в России.
Пригожин может использовать часть контингента своих наемников как охрану и гарантию неприкосновенности для себя. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политический деятель и правозащитник Марк Фейгин.
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Пригожин не подчиняются никому, кроме Путина
Он не исключает, что после успешного украинского контрнаступления в России начнутся определенные мятежные процессы, к которым может присоединиться Пригожин с вагнеровцами.
Пригожин может хранить некоторое количество личного состава ЧВК "Вагнера" – несколько тысяч, чтобы использовали их для своей защиты, для решения внутриполитических проблем в России.
Марк Фейгин о последних заявлениях Пригожина: смотреть видео
"Но ему этого не должны дать сделать. Российские власти должны понимать, что это огромная угроза для них. Пригожин вне системы – он не депутат, министр или губернатор. Какая у него ответственность перед руководством? Разве он кому-то подчиняется, кроме, возможно, Путина. Шойгу и Герасимову он не подчиняется, а потому может строить себе какие-то планы, но вряд ли ему это позволят", – заявил Фейгин.
Оппозиционер добавил, что российские власти не дадут Пригожину возможности начать бунт, ведь это может спровоцировать другие силовые структуры и кланы в России.
Последние высказывания Пригожина: главное
- Лидер вагнеровцев опубликовал видео на фоне трупов российских военных, которые служили у него в подразделении. На этом видео он обвиняет Шойгу и Герасимова в "снарядном голоде".
- Впоследствии он сообщил, что с 10 мая выводит подразделения ЧВК "Вагнера" из Бахмута.
- Их должны заменить кадыровцы из батальона "Ахмат".