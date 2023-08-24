Потерялся на Камчатке: в России нашли "подозреваемого" по делу о падении самолета Пригожина
В России 23 августа разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Вероятный виновник авиакатастрофы уже "потерялся" где-то на Камчатке.
Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. По неподтвержденной информации, подозревается Артем Степанов – личный пилот Пригожина, который имел доступ к его бизнес-джету и перед взрывом уехал на Камчатку.
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Вероятный подозреваемый уехал на Камчатку
Один из российских инсайдерских телеграмм-каналов на следующий день после авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин, сообщил, что Степанова уже пытались найти правоохранительные органы страны-террориста, но безрезультатно.
Бывший основатель "МНТ Аэро", владеющий разбившимся бизнес-джетом, просто "потерялся" в отдаленном регионе России.
Единственное, что смог сообщить его родной брат, это то, что он третий день в походе и без связи,
– говорится в сообщении.
Российские силовики активно ищут личного пилота Пригожина. Однако есть вероятность, что он уже уехал за границу.
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Гибель Пригожина: что известно
- Вечером 23 августа в Тверской области упал самолет – частный бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, принадлежавший Пригожину.
- В Росавиации сообщили, что главарь вагнеровцев был среди пассажиров. Позже его смерть подтвердили и на российском государственном телевидении.
- В общей сложности на борту находились 10 человек, среди которых трое – члены экипажа. Все остатки тел уже были обнаружены и направлены на экспертизу.
- В Институте изучения войны считают, что самолет Пригожина сбили после прямого приказа российского диктатора Владимира Путина. Вероятно, это была его месть за мятеж наемников, который произошел в июне, несмотря на то, что он был неудачным.
- Следует заметить, что инцидент произошел ровно через 2 месяца после мятежа. Более того, есть информация, что джет сбила российская ПВО. Речь идет о зенитно-ракетной системе С-300.