Пригожин уничтожает администрацию Путина: при каком условии начнет действовать радикально

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает критиковать минобороны России и администрацию президента. Вероятно, при благоприятных обстоятельствах "повар Путина" решится на более радикальные действия.

Такое мнение 24 каналу выразил российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, катализатором для Пригожина может стать ослабление Путина и политической системы России, а также лучшее понимание ситуации.

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"Пригожин в целом пытается прощупать себя в новой реальности и зафиксировать себя как ее лидера. Он хорошо ориентируется в ситуации на уровне тактики, но ничего не понимает в стратегии – куда нужно двигаться, каких союзников выбрать", – сказал Галлямов.

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Политолог добавил, что особой лояльности в сторону Путина незаметно, хотя формально Пригожин делает оговорку, что власти президента не отрицает.

Что этому предшествовало

Глава вагнеровцев Евгений Пригожин дал интервью бывшему пророссийскому активисту из Харькова Константину Долгову. Там "повар Путина" заявил, что организованная Россией "спецоперация" привела к результатам, противоположным ожиданиям Москвы. Об Украине узнал весь мир, а ее армия стала одной из сильнейших.

"Главный вывод – это интервью дестабилизирует ситуацию. Оно способствует ощущению, что все рассыпается, разваливается, не за что держаться", – отметил Галлямов.

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