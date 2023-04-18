Военные поражения вызывают вопросы: Пионтковский о трактовке слов Пригожина по поводу "СВО"

Глава ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин в "статьи" заявил, что российским властям следует объявлять об окончании "СВО". Главное оправдание – достижение всех поставленных целей.

Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США. По его словам, сам Пригожин таким образом пытается удержать место у власти в послевоенной России.

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Что происходит внутри России

Андрей Пионтковский объяснил, что поражение России будет вызывать вопросы поиска виновных.

"Этот вопрос возник еще год назад, после провала российской армии под Киевом, Сумами, Черниговом. Мы помним, как тогда Путин спустил двух своих псов – Пригожина и Кадырова", – подчеркнул он.

По его мнению, они начали ежедневно повторять, что поражение – дело рук министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова.

То, что Пригожин выражает сомнение в успехе военной операции, это тоже не новость,

– убежден публицист.

Пионтковский сосредоточил внимание, что поражения пытаются сделать невидимыми благодаря пропагандистам, например Владимиру Соловьеву, который действует по методичке.

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Россия тонет на глазах

Публицист рассказал, что также от рук Владимира Путина отразился и его друг, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, заявивший о том, что обе армии не знают, за что воюют. Впоследствии он отметил необходимость мира.

Никто уже в Москве в успех специальной военной операции не верит,

– убежден Пионтковский.

По его словам, Россия уже проиграла войну, которую будто объявила не Украине, а Западу.

"Все его агенты от Лукашенко до Папы Франциска, бизнесменов, Маска говорят об одном: прекращении огня, перемирии", – объяснил он.

Впрочем, не обошлось без Евгения Пригожина в контексте этой риторики.

Чего хочет Пригожин

Андрей Пионтковский отметил, что текст главы ПИК "Вагнера" отличается от слов самого Путина.

Здесь бубнение простого малообразованного человека, не умеющего скрывать свои мысли. И это первый манифест Пригожина постпутинской и послевоенной России,

– рассказал он.

По его мнению, таким образом, Пригожин ведет борьбу за власть, аргументируя тем, что прошел войну в то время, когда Шойгу и Герасимов предали Россию.

"Он обвинит в ней Генштаб, руководящую элиту, то есть олигархов и бизнесменов, а вся его преступная команда примет участие в новой мафиозной войне за огромное наследство", – сообщил он.

Публицист отметил, что маловероятен факт, что Пригожина не убьют, проведя очистительную акцию.

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