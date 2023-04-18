Про це 24 Каналу розказав Андрій Піонтковський – російський публіцист зі США. За його словами, сам Пригожин у такий спосіб намагається утримати собі місце біля влади у післявоєнній Росії.

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Що відбувається всередині Росії

Андрій Піонтковський пояснив, що поразка Росії буде викликати питання щодо пошуку винних.

"Це питання виникло ще рік тому, після провалу російської армії під Києвом, Сумами, Черніговом. Ми пам'ятаємо, як тоді Путін спустив двох своїх псів – Пригожина і Кадирова", – наголосив він.

На його думку, вони почали щоденно повторювати, що поразка – це справа рук міністра оборони Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу Росії Валєрія Герасимова.

Те, що Пригожин висловлює сумнів щодо успіху воєнної операції, то це теж не новина,

– переконаний публіцист.

Піонтковський зосередив увагу, що поразки намагаються зробити невидимими завдяки пропагандистам, наприклад, Владіміру Соловйову, який діє за методичкою.

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Росія тоне на очах

Публіцист розказав, що також від рук Владіміра Путіна відбився і його друг, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, який заявив про те, що обидві армії не знають, за що воюють. Згодом він наголосив на необхідності миру.

Ніхто вже в Москві в успіх спеціальної воєнної операції не вірить,

– переконаний Піонтковський.

За його словами, Росія вже програла війну, яку наче оголосила не Україні, а Заходу.

"Усі його агенти від Лукашенка до Папи Франциска, бізнесменів, Маска говорять про одне: припинення вогню, перемир'я", – пояснив він.

Втім, не обійшлося і без Євгєнія Пригожина в контексті цієї риторики.

Чого хоче Пригожин

Андрій Піонтковський зазначив, що текст очільника ПВК "Вагнера" відрізняється від слів самого Путіна.

Тут бубоніння простої малоосвіченої людини, яка не вміє приховувати свої думки. І це перший маніфест Пригожина постпутінській та післявоєнній Росії,

– розказав він.

На його думку, у такий спосіб Пригожин веде боротьбу за владу, аргументуючи тим, що пройшов війну у той час, коли Шойгу та Герасимов зрадили Росію.

"Він звинуватить у ній Генштаб, керівну еліту, тобто олігархів і бізнесменів, а всі його злочинна команда візьме участь у новій мафіозній війні за величезний спадок", – повідомив він.

Публіцист зауважив, що малоймовірним є факт, що Пригожина не вб'ють, провівши очисну акцію.

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