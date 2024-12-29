Пехоте невозможно высунуть голову, – в ВСУ рассказали о применении FPV-дронов на фронте

Россияне продолжают активно применять FPV-дроны на фронте. В частности в Часовом Яру, где враг начал их использовать еще осенью 2023 года. В то же время украинские силы совершенствуют работу с этими средствами.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин, отметив, что линия фронта практически наводнена FPV-дронами. Также министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в 2024 году наша страна изготовила такое количество беспилотников, что они обеспечили 96,2% потребностей ВСУ.

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У противника нет успеха

"В Часовом Яре осенью 2023 года находились подразделения нашей бригады, и они рассказывали о том, что FPV-дроны являлись самой опасной вещью, которая там в то время была. Нашей пехоте невозможно было высунуть голову даже на несколько секунд, чтобы не быть замеченными. По нашим ребятам сразу начинали работать и сбросы, и FPV-дроны", – отметил Полухин.

Противник также пытается использовать FPV-дроны для того, чтобы перекрыть логистику украинским силам и чтобы поражать технику, которая подвозит боекомплект, провизию, воду.

Часто из-за этого наши ребята используют дроны для того, чтобы доставить те или иные припасы, поднести тот или иной груз на позиции,

– объяснил он.

Сейчас у противника нет успеха в том, чтобы полностью перекрыть логистические пути украинским силам. Да, россияне создают проблемы, но, по словам представителя пресс-службы, снабжение украинских подразделений налажено и работает.

В то же время Силы обороны Украины совершенствуют способы передачи сигнала для дронов, чтобы быть более защищенными от радиоэлектронных средств борьбы противника.

Наши ребята очень активно используют дроны, особенно сейчас в условиях, когда пехоте не дают высунуть голову, чтобы уничтожать вражескую технику,

– подчеркнул Андрей Полухин.

Кроме того, пехотные батальоны имеют свои подразделения, которые тоже применяют дроны для того, чтобы:

поддерживать задачи пехоты;

осуществлять зачистку того или иного места;

поддерживать во время штурма.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал об украинских беспилотниках, которые гипотетически могут работать на расстоянии до двух тысяч километров. В то же время Украина официальные комментарии относительно инцидентов на территории России не предоставляет. По словам Юсова, "мы не подтверждаем и не опровергаем" эти факты, однако "взрывы там не просто так".