Принятие закона об е-декларациях без важной поправки: Зеленский отреагировал

Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования. Однако главная поправка не набрала необходимое количество голосов.

Президент Владимир Зеленский должен проконсультироваться по этому поводу с профильным министром. Об этом он заявил 6 сентября во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном, сообщает 24 Канал.

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Президент хочет проконсультироваться с профильным министром

У Владимира Зеленского во время пресс-конференции спросили, будет ли он подписывать закон об электронных декларациях в том виде, в каком за него проголосовали нардепы.

Я должен сначала провести консультации со Стефанишиной (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – 24 канал) и затем решать подписывать или налагать вето,

– отметил глава государства.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже отреагировал на недовольство общества. Он подчеркнул, что через год Реестр автоматически откроется. Кроме того, была сделана норма, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию.

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Кратко о возобновлении е-декларирования