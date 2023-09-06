Принятие закона об е-декларациях без важной поправки: Зеленский отреагировал

6 сентября 2023, 18:33
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Верховная Рада проголосовала за возобновление е-декларирования. Однако главная поправка не набрала необходимое количество голосов.

Президент Владимир Зеленский должен проконсультироваться по этому поводу с профильным министром. Об этом он заявил 6 сентября во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном, сообщает 24 Канал.

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Президент хочет проконсультироваться с профильным министром

У Владимира Зеленского во время пресс-конференции спросили, будет ли он подписывать закон об электронных декларациях в том виде, в каком за него проголосовали нардепы.

Я должен сначала провести консультации со Стефанишиной (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – 24 канал) и затем решать подписывать или налагать вето,
– отметил глава государства.

Обратите внимание! Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже отреагировал на недовольство общества. Он подчеркнул, что через год Реестр автоматически откроется. Кроме того, была сделана норма, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию.

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Кратко о возобновлении е-декларирования

  • Законопроект, который 5 сентября поддержали 329 нардепов, предусматривает, что подавать декларации придется не только за 2023 год, но и за 2022 и 2021 годы. Кроме того, возобновятся спецпроверки.
  • Военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней после их завершения или демобилизации.
  • Декларировать нужно все объекты, находившиеся в собственности или пользовании свыше 183 календарных дней и стоимость которых превышает 50 прожиточных минимумов.
  • Следует заметить, что главная правка – по поводу немедленного открытия деклараций – не набрала достаточного количества голосов. Ее поддержали всего 199 парламентариев.
  • Во время голосования за этот законопроект в целом "воздержался" только один народный депутат. Речь идет о Николае Тищенко. Сейчас он внефракционный, однако до скандала с "рабочей поездкой" в Таиланд был одним из "Слуг народа".

Автор: Ольга Котів