На Харьковщине проведут нову принудительную эвакуацию: кого это касается

Жители ряда районов Харьковской области будут вынуждены покинуть свои дома. Такое решение приняли на заседании Совета обороны региона.

Принудительную эвакуацию проведут в трех районах области.

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Откуда будут вывозить людей

По сообщению председателя ОГА Олега Синегубова, эвакуация жителей будет происходить из 47 населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. Речь идет только о тех селах и поселках, которые расположены близко к границе с Россией.

Напомним, что ранее подобное решение уже было принято в отношении 18 населенных пунктов Купянского района.

Кого именно касается

Принудительно эвакуировать будут только семьи с детьми. По информации властей, в определенных 47 населенных пунктах проживают 182 ребенка.

Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей,

– заявил Синегубов.

Будут ли эвакуировать Харьков

Следует заметить, что город Харьков является административным центром Харьковского района. Впрочем, на него решение Совета обороны не распространяется.

Ранее мэр города Игорь Терехов на фоне усиления обстрелов прокомментировал вероятную эвакуацию Харькова.

По его словам, пока ни власти, ни военные не видят поводов к выселению горожан.

Отметим, что российские пропагандисты в последнее время распространяли сообщения о намерении превратить Харьковскую область в "санитарную зону". А западные СМИ писали об угрозе для Харькова во время нового наступления России, которое она запланировала на начало лета. В ГУР эти месседжи назвали вражеской ИПСО, направленной на распространение паники среди украинцев.

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