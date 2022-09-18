Мужчин остается очень мало, – Гайдай рассказал о российской мобилизации в Луганской области

На оккупированной территории Луганской области продолжается принудительная мобилизация. В поисках "пушечного мяса" россияне уже взялись даже за предприятия критической инфраструктуры.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, из-за принудительной мобилизации численность мужского населения региона значительно уменьшилась.

Обратите внимание Россияне накапливают технику во всех городах возле админграницы в Луганской области, – Гайдай

Как оккупанты проводят мобилизацию в Луганской области

"Мужчин остается очень мало. Оккупанты предпринимают абсолютно преступные меры, когда просто хватают людей на улицах", — отметил Гайдай.

Он добавил, что россиянам настолько не хватает людей, что мобилизацию уже производят даже на предприятиях критической инфраструктуры.

Там снимают бронь с мужчин и оставляют только тот критический минимум, который необходим для работы отрасли. То есть если на заводе работает 500 человек, а теоретически 200 из них потянут всю работу на грани фола, то оккупанты там оставят исключительно 200 человек,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Россияне врут местному населению

Российские захватчики на территории оккупированной части Луганской области полностью отключают связь и интернет. При этом рассказывают местному населению сказки о победах русской армии.

Однако, по словам Гайдая, никто не верит оккупантам.

Во-первых, люди пытаются найти способ, связываются с родными и получают информацию о реальной ситуации на фронте.

Во-вторых, жители региона наблюдают за взрывами на оккупированной территории, в которых гибнут коллаборанты. Также видят, как взрываются русские казармы и склады.

Из Луганской области не выпускают даже коллаборантов

Все это никак не мотивирует людей идти в оккупационную армию. Поэтому мужчины скрываются и планируют переждать или уехать с территории Луганской области. Однако сейчас покинуть регион очень тяжело.

Даже тех мужчин-коллаборантов, которые хотят убежать, не выпускают и разворачивают. Они вынуждены остаться на территории области,

– заметил Гайдай.

Сергей Гайдай призвал готовиться к освобождению Луганской области: смотрите видео

Принудительная мобилизация на Донбассе: последние новости