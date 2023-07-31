Бедность россиян пока спасает Кремль: объявит ли Путин принудительную мобилизацию

Россия ежедневно теряет на войне тысячи солдат и крайне нуждается в дополнительных ресурсах. В стране-агрессорке увеличили призывной возраст еще на три года. При этом нижний предел остается неизменным.

Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Отметим, что теперь призывной возраст россиян составляет 18 – 30 лет.

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"Финансовая" мобилизация в России

Пока что на территории России принудительной мобилизации не будет, но к ней все готовится. Кремль идет по пути "заливания процесса мобилизации-могилизации деньгами".

"Кто успевает, тот уезжает. Однако большой волны нет. Мы с вами говорили о постоянно увеличивающейся большой зарплате и вездесущей рекламе. Мол, ты не мужчина, если не служишь в армии и не подписал контракт", – сказал российский оппозиционер.

Какая ситуация с мобилизацией в России: смотрите видео

13 июня во время встречи с "военкорами" Путин заверил, что пока в стране-агрессоре не будут проводить мобилизацию.

Таким образом, решаются все проблемы, особенно в регионах, где люди получают 25 тысяч рублей в месяц. Нищета помогает Путину вербовать российских солдат на фронт. Поэтому пока принудительной мобилизации, когда хватают за руки и тянут в военкоматы, нет. Однако это совсем не означает, что этого не будет в будущем.

В Кремле надеются на "финансовую" мобилизацию. Но когда закончится живая сила за деньги, тогда будут набирать принудительно. Для этого в России уже готовят законодательство, базу данных и военкоматы,

– отметил Гудков.

По его мнению, в конечном итоге из России запретят выезд всем военнообязанным. Население готовится к тому, что страна-агрессорка находится в состоянии войны с Западом. Вероятно, диктатор Владимир Путин хочет обострить отношения с Польшей, Литвой.

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