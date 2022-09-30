Что будет на оккупированных территориях после "присоединения" их к России: мнение российского оппозиционера
Россия планирует включить оккупированные территории Запорожья, Херсона, Донбасса и Луганщины в свой состав. Да, Путин может попытаться торговаться ими на переговорах с нашим государством.
Впрочем, ни президент Зеленский, ни партнеры Украины не пойдут на это. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Леонид Невзлин.
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Отставка Пушилина и Пасечника
По его словам, возможен вариант, что Путин отстранит Пасечника и Пушилина от управления оккупированными территориями и сделает их так называемыми сенаторами. А на их место российский президент назначит кого-нибудь более авторитетного и приемлемого для него.
Это может быть в том случае, если он объединит их в один округ. Тогда тот человек, который будет управлять округом, пожалуй, захочет привести свою команду,
– объяснил российский оппозиционер.
Впрочем, нет смысла или значения – будут Пасечник и Пушилин сенаторами или руководителями, поскольку все равно будут сидеть на суде в Гааге.
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Рогозин может возглавить так называемый Крымский федеральный округ.
В сети появилась информация, что так называемый Крымский федеральный округ может возглавить Дмитрий Рогозин. По мнению Невзлина, это возможно, ведь Рогозин притворяется "своим и хорошим" для Путина.
Он устраивает (Путина – 24 канал) лояльностью, глупостью и идейностью, такой же, как у Ковальчука и других – антизападной и антидемократической,
– отметил российский оппозиционер.
По его словам, отправлять Рогозина в Украину достаточно опасно, потому что в нашей стране с ним "что-то может случиться". Это может свидетельствовать о том, что его просто не жалко и дальше будет кто-то другой, например Пригожин. У последнего больше шансов остаться живым на этом посту.
"Это расстрельная должность и если Рогозину ее дают и он на нее соглашается, то значит дела у него плохие", – подытожил Невзлин.
Невзлин предположил, как будет развиваться ситуация на аннексированных территориях: смотрите видео
Какая ситуация будет на аннексированных территориях
Невзлин предположил, что, вероятно, по всему периметру российско-украинской границы или линии столкновения будет введено военное положение со всеми его последствиями. Кроме того, Путин может объявить мобилизацию на аннексированных территориях нашего государства.
Распространит ли он (военное положение – 24 канал) будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события. Ему нужно как можно меньше ущемлять русский народ в правах, но он этого сделать уже не может.
– отметил российский оппозиционер.
Кратко о так называемых "референдумах"
- 28 сентября в России объявили о "результатах" псевдореферендумов в Украине. По данным Кремля, "поддержка" вхождения в состав России набрала от 87 до 99% голосов.
- Российские пропагандисты в ночь на 30 сентября сообщили, что Владимир Путин подписал указы о признании якобы "независимости" Запорожской и Херсонской областей. Также на этих бумажках российского президента прописано несколько невероятное – якобы существуют два разных "народа" Запорожской и Херсонской областей.
- В Институте изучения войны предположили, что "референдумы" будут иметь негативные последствия для боевиков псевдореспублик. Да, там считают, что это инсценировка волеизъявления усилит бунтарские настроения внутри квазиреспублики.