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Притула поделился эмоциями от выступления MELOVIN'а на Евровидении 2018

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Притула прокомментировал выступление
Притула прокомментировал выступление / WireImage

Популярный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула утверждает, что от выступления представителя от Украины на Евровидении 2018 MELOVIN'а (Константин Бочаров) получил приятные эмоции, правда его место в финальном рейтинге является не совсем успешным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Как отметил телеведущий, "малый отработал великолепно", и "его место должно было бы быть в 10-ке".

"Евровидение – слишком непонятный для меня конкурс в области критериев оценки выступления артиста профессиональным жюри, которое и отправило нашего парня на 17-ю позицию. Однако, вот это как раз и был тот случай, когда не совсем успешное место в финальном рейтинге не имеет ничего общего с приятным послевкусием выступления нашего артиста", – отметил Притула.

По его убеждению, это как раз и должно стать для MELOVIN’а хорошим трамплином для гастрольного выхода за пределы Украины

"Тут у него с "меловинаторами" (так себя называют фанаты MELOVIN'а – "24") все в порядке!", – добавил шоумен.

Напомним, финал Евровидения 2018 прошел в ночь на 13 мая в Лиссабоне (Португалия). Melovin – получил 130 баллов, заняв в таблице 17 место из 26 возможных. В общем Украина получила 119 баллов от зрителей и заняла 7 место по голосованию зрителей. Победу в конкурсе одержала представительница от Израиля Нетта Барзилай.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Евровидение 2018 Евровидение MELOVIN Сергей Притула
Источник: 24 Канал
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