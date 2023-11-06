"Привет от СБУ": в оккупированной Ялте развевается флаг Украины

Оккупированный Крым постоянно слышит сигналы воздушной тревоги и видит зрелищные взрывы. Иногда удается увидеть и родной украинский флаг.

Хотя россияне пока держатся за Крым, наши спецподразделения и партизаны делают все, чтобы оккупантам было максимально некомфортно на полуострове. Последним серьезным ударом был удар по заводу "Залив" в Керчи.

Смотрите также Очень серьезная атака, – эксперт по авиации разобрал особенности удара по Керчи

Кто установил флаг в Крыму

В Ялте развевался сине-желтый флаг. Стяг установила Служба безопасности Украины.

Есть соответствующее видео. Там заметно, что флаг был установлен на возвышенности, среди хвойных деревьев. Внизу виден город в окружении гор. Это традиционные крымские пейзажи, которые надеются скоро увидеть все украинцы.

Флаг Украины в Крыму: смотрите видео

Новости Крыма