Привлекли военную технику и служебных собак: Днепровскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Полицейские и нацгвардейцы взяли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС в Запорожье. Правоохранители несут службу круглосуточно, привлекли военную технику и кинологов со служебными собаками.

С 16 февраля военнослужащие 9-го полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Нацгвардии и сотрудники Нацполиции взяли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС в Запорожье.

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Днепровскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Для обеспечения надежной защиты важного объекта критической инфраструктуры, привлечена военная техника и кинологи со служебными собаками,

– говорится в сообщении.

Нацгвардейцы и полицейские несут службу круглосуточно.

Основными задачами правоохранителей являются:

недопущение проведения любых провокационных или диверсионных действий,

обнаружение подозрительных предметов, а также несанкционированного проникновения на территорию ГЭС.

Для того чтобы ситуация оставалась контролируемой, во время осуществления превентивных мер правоохранители проверяют транспорт и документы граждан.

Днепровская ГЭС находится под усиленной охраной: Фото Нацгвардии

Ситуация на Донбассе и вблизи границы: последние новости

Ситуация на Донбассе значительно ухудшилась за последние несколько дней. Российские наемники 17 февраля срывали "тишину" 60 раз, а 18 февраля – аж 66. Утром враг убил украинского защитника.

Кроме того, Россия постоянно распространяет фейки об Украине и пытается обвинить ее в провокациях. Зато международное сообщество призывает государство-агрессор прекратить обстрелы и дезинформацию.

В Кремле уже несколько раз заявляли, что отводят свои войска от украинских границ. Однако разведки Запада свидетельствуют об обратном – российских сил там становится каждый раз больше. По последней информации от США, возле Украины находятся 190 тысяч бойцов государства-агрессора.

Джо Байден 18 февраля впервые заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

Вооруженные силы отмечают, что атак не планируют. Однако готовы защищать украинскую землю.

Официальный Киев и партнеры все еще надеются на дипломатию.

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