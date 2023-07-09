В Украине планируют отменить призыв: что Минобороны предлагает вместо этого
Алексей Резников рассказал, что Украина откажется от военного призыва. Министр объяснил, что система мобилизации и резерва, центры комплектации (бывшие военкоматы) являются советским наследием, которое нужно принципиально менять.
Глава Минобороны Украины рассказал в эфире телемарафона, что должен быть другой подход, максимальная цифровизация. По словам высокопоставленного чиновника, бывшие военкоматы должны стать, условно говоря, ЦНАПами, пишет 24 Канал.
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Что сказал Резников о прекращении призыва в Украине
Вот тогда это будет понятно для населения, не будут их (ЦНАПов – 24 Канал) бояться, стоять в очереди, страдать в скитаниях. Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения,
– заявил Алексей Резников.
По его словам, это значит, что главный капитал – люди, с которыми нужно работать. Министр напомнил, что в Украине система учета – старосоветская, потому что за нее отвечают руководители предприятий.
"У нас сегодня огромное количество украинцев, самозанятых лиц, и выпадающих из этого направления. Поэтому задач много и мы знаем, что делать", – заявил глава Минобороны.
Украина откажется от военного призыва: коротко
- Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует отказаться от призыва в армию в том виде, в котором он существовал до войны с Россией. В частности, чтобы синхронизироваться со стандартами НАТО.
- Украинский премьер объяснял, что Украина откажется от срочной службы после войны с Россией. Основой нашей обороны станет профессиональная армия.
- В частности, будет два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям.
- Ранее о такой системе сообщал Алексей Резников. Министр объяснял, что нужно наращивать и развивать независимый военно-промышленный комплекс, готовить население с детства к тому, что нужно уметь сопротивляться.
- По словам Резникова, он не думает, что нам нужна срочная служба, ведь должен быть другой подход. Подробнее о позиции главы Минобороны Украины читайте по ссылке.