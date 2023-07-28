Кремль готовится к большой мобилизации: что задумал Путин

Так называемая госдума России во втором и третьем чтениях одобрила повышение призывного возраста до 30 лет. Теперь в армию будут призывать лиц от 18 до 30 лет. Таким образом, Путин готовится к большой мобилизации.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, что сейчас происходит с российским диктатором.

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Новый возраст призыва

Еще в декабре 2022 года российское минообороны заговорило об изменении предела призывного возраста. Впрочем, во втором чтении тамошние депутаты решили повысить верхнюю планку, а нижнюю – оставить неизменной. Таким образом, в армию будут призывать лиц в возрасте от 18 до 30 лет.

Путину нужно удержать свою власть. Если нужно будет убить миллион россиян или больше – убьет. Он смертельно борется за свое физическое выживание. Военное поражение в Украине равно его физической смерти. Путин находится в состоянии образца Гитлера в 1944 году. Тот дрался насмерть и этот дерется насмерть,

– сказал Черник.

Если документ об изменении призывного возраста будет одобрен в совете федераций, то затем его должен подписать Владимир Путин. Вступит в силу с 1 января следующего года.

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