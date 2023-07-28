Кремль готовится к большой мобилизации: что задумал Путин
Так называемая госдума России во втором и третьем чтениях одобрила повышение призывного возраста до 30 лет. Теперь в армию будут призывать лиц от 18 до 30 лет. Таким образом, Путин готовится к большой мобилизации.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, что сейчас происходит с российским диктатором.
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Новый возраст призыва
Еще в декабре 2022 года российское минообороны заговорило об изменении предела призывного возраста. Впрочем, во втором чтении тамошние депутаты решили повысить верхнюю планку, а нижнюю – оставить неизменной. Таким образом, в армию будут призывать лиц в возрасте от 18 до 30 лет.
Путину нужно удержать свою власть. Если нужно будет убить миллион россиян или больше – убьет. Он смертельно борется за свое физическое выживание. Военное поражение в Украине равно его физической смерти. Путин находится в состоянии образца Гитлера в 1944 году. Тот дрался насмерть и этот дерется насмерть,
– сказал Черник.
Если документ об изменении призывного возраста будет одобрен в совете федераций, то затем его должен подписать Владимир Путин. Вступит в силу с 1 января следующего года.
Мобилизация в России: последние новости
- В начале июня в эстонской разведке прогнозировали, что в ближайшее время Россия может приступить к новой волне мобилизации. Враг несет колоссальные потери на фронте, а значит надо пополнять резервы.
- Приведи друга в военкомат – получи 5 тысяч рублей. Такая "акция" действует в стране-оккупантке. Там даже профессиональные рекрутинговые фирмы привлекаются для найма солдат-контрактников и получают за это 15 тысяч рублей за каждого.
- Жажда убийств в России поставлена на поток. Там организовали специальный "хаб", где можно сразу оформить все документы. А потенциальным мобилизованным врут, что не будут забирать, но уже через несколько дней те оказываются на фронте.