25 или 27: какой призывной возраст предлагают в обновленном законопроекте о мобилизации

Кабмин 30 января внес в Верховную Раду обновленный законопроект об изменениях в мобилизации. В документе чиновники наконец пришли к согласию относительно призывного возраста в Украине.

В настоящее время призывной возраст украинских граждан составляет от 18 до 27 лет. Изменится ли призывной возраст после принятия законопроекта – читайте в материале 24 Канала.

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Изменится ли призывной возраст в Украине с новым законопроектом

Согласно новому законопроекту, чиновники предлагают уменьшить предельную цифру призывного возраста от 27 до 25 лет. То есть теперь военнообязанными мужчины будут становиться с 25 лет, а от 18 до 25 будут считаться призывниками.

Следует отметить, что об уменьшении призывного возраста для украинцев говорится не впервые. В частности, еще 30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за изменения в закон уменьшив конституционным большинство призывной возраст до 25 лет.

В июне 2023 года закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передав документ президенту. Однако Владимир Зеленский с 5 июня до сих пор не подписал закон, принятый украинским парламентом.

В то же время во время своей конференции глава государства подчеркивал, что может подписать закон относительно снижения призывного возраста с 27 лет до 25. Однако, как он сказал, для этого нужны аргументы.

Что еще предлагают изменить в законопроекте о мобилизации

В нормах законопроекта четко прописали пункты по мобилизации женщин в ряды ВСУ. В частности, подлежат учету подходящие женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а все остальные привлекаются только по собственному желанию.

В новом законопроекте также четко прописаны нормы по мобилизации людей с инвалидностью. Согласно документу люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы.

В то же время, законопроект предусматривает освобождение от мобилизации на особый период соискателей профессионального (профессионально-технического) профессионального высшего и высшего образования. Однако говорится только о тех, кто учится по дневной или дуальной форме. Кроме этого, мобилизация не распространяется на интернов докторантов и работников учреждений профессионального высшего образования.

Сейчас эти нормы только предложения. Законопроект еще будет проходить несколько разбирательств в комиссиях Верховной Рады, прежде чем попадет на голосование к нардепам, поэтому определенные нормы еще могут быть подкорректированы.