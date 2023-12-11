Что влияет на российскую логистику: Гуменюк назвала два фактора

Российские оккупанты жалуются, что у них возникают проблемы с логистикой из Крыма на Запорожское направление. ВСУ продолжают работу над установлением постоянного огневого контроля.

Проблемы захватчиков с логистикой имеют две причины. Об этом 24 Каналу заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Проблемы оккупантов с логистикой

Наталья Гуменюк отметила, что логистика россиян очень усложнена из-за погодных условий. Также через Генический и Чонгарский мосты невозможно перевозить военную технику.

Подорвана, безусловно, логистика через мосты. Там, где используются Генический и Чонгарский мосты, невозможно перевозить военную технику. То есть фактически остается трасса М-17 через Армянск. Она слишком близка к моменту, когда будут влиять Силы обороны на нее,

– объяснила она.

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