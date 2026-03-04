Уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк рассказал 24 Каналу, что лучшие контрмеры против деятельности противника на территории Украины – это атаки по важным для российской экономики объектам. В частности говорится о недавнем ударе по Новороссийску.

Как Украина ограничивает вражеские способности?

Владислав Власюк отметил, что сам факт, что украинским военным удалось нанести удар по порту в Новороссийске является очень показательным, ведь этот объект хорошо защищен.

Поэтому мы (Украина – 24 Канал) продолжаем наши различные типы санкций в отношении российской энергетической инфраструктуры. Цель – ограничивать их возможности экспорта,

– сказал он.

Кроме того, в Европе стремятся физически противодействовать танкерам теневого флота России. Это важно после многочисленных санкций, ведь теперь главная задача, чтобы эти ограничения были реализованы сполна.

Важно! В ночь на 2 марта 2026 года СБУ вместе с Силами обороны нанесла удар по военным целям в порту "Новороссийск". В результате – уничтожен тральщик "Валентин Пикуль", корабли "Ейск" и "Касимов" получили повреждения. Также поражены элементы ПВО и инфраструктура нефтяного терминала, есть погибшие и раненые среди российских военных.

Власюк отметил, что наше государство активно приобщается к тому, чтобы санкции против России имели максимальные результаты.

"Мы также наблюдаем за ситуацией вокруг Ирана. Президент Владимир Зеленский уже предложил участие украинских специалистов. Мы имеем много опыта в противодействии "Шахедам" и другим средством поражения", – подчеркнул уполномоченный Президента по санкционной политике.

Он также добавил, что Украина предложила партнерам сотрудничество по поводу исследования иранского оружия. Это важно, ведь в их средствах поражения есть иностранные компоненты. Наше государство уже исследовало подобные типы оружия, поэтому может помочь с методами противодействия.

Поэтому крайне важно, чтобы демократические страны отслеживали и ограничивали поставки компонентов для средств поражения, которые попадают в Иран или Россию для укрепления их военных возможностей. Украина готова сотрудничать, чтобы ослаблять диктаторские режимы.

Какие у России проблемы из-за войны?