Уповноважений Президента з санкційної політики Владислав Власюк розповів 24 Каналу, що найкращі контрзаходи проти діяльності противника на території України – це атаки по важливих для російської економіки об'єктах. Зокрема мовиться про нещодавній удар по Новоросійську.

Як Україна обмежує ворожі спроможності?

Владислав Власюк відзначив, що сам факт, що українським військовим вдалось завдати удару по порту у Новоросійську є дуже показовим, адже цей об'єкт добре захищений.

Тому ми (Україна – 24 Канал) продовжуємо наші різні типи санкції щодо російської енергетичної інфраструктури. Мета – обмежувати їхні можливості експорту,

– сказав він.

Крім того, у Європі прагнуть фізично протидіяти танкерам тіньового флоту Росії. Це важливо після численних санкцій, адже тепер головне завдання, аби ці обмеження були реалізовані сповна.

Важливо! У ніч на 2 березня 2026 року СБУ разом із Силами оборони завдала удару по військових цілях у порту "Новоросійськ". Як наслідок – знищено тральщик "Валентин Пікуль", кораблі "Єйськ" і "Касимов" зазнали пошкоджень. Також уражено елементи ППО та інфраструктуру нафтового термінала, є загиблі й поранені серед російських військових.

Власюк зазначив, що наша держава активно долучається до того, щоб санкції проти Росії мали максимальні результати.

"Ми також спостерігаємо за ситуацією довкола Ірану. Президент Володимир Зеленський вже запропонував участь українських спеціалістів. Ми маємо багато досвіду у протидії "Шахедам" та іншим засобом ураження", – підкреслив уповноважений Президента з санкційної політики.

Він також додав, що Україна запропонувала партнерам співпрацю з приводу дослідження іранської зброї. Це важливо, адже в їхніх засобах ураження є іноземні компоненти. Наша держава вже досліджувала подібні типи зброї, тому може допомогти із методами протидії.

Тому вкрай важливо, щоб демократичні країни відстежували й обмежували постачання компонентів для засобів ураження, які потрапляють в Іран чи Росію для зміцнення їх військових спроможностей. Україна готова співпрацювати, щоб послаблювати диктаторські режими.

