Россияне вынуждены перекидать больше установок ПВО с фронта в защиту тыла, – источники

Ночная атака 21 января на нефтяной терминал в Усть-Луге показала, что россияне испытывают проблемы с количеством установок противовоздушной обороны. Теперь они вынуждены перебрасывать все с фронта в тыл.

Об этом 24 Канала рассказали источники в спецслужбах. Они также рассказали, что нефтяной терминал в Усть-Луге после атаки полностью остановил свою работу.

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Россияне имеют проблемы с ПВО

Собеседники рассказали, что атака Службы безопасности Украины по морскому нефтяному терминалу в Усть-Луге нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб российским оккупантам.

Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость. По данным наших источников, россияне вынуждены перекидать еще больше установок ПВО с фронта в защиту тыла,

– рассказали собеседники.

Кроме того, они рассказали, что после атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка была сорвана.

В Воздушных силах высказались о российском ПВО