Россия сталкивается с серьезными логистическими проблемами из-за ударов Украины по югу страны, – ISW

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по оккупантам на временно оккупированных территориях. На левобережье Херсонской области и в Крыму у врага возникли серьезные проблемы с логистикой.

Об этом сообщили в ISW.

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Какие проблемы у россиян из-за ударов ВСУ?

Украинские военные наносят мощные удары по железнодорожной инфраструктуре противника. В результате оккупанты не могут накапливать личный состав и боеприпасы.

Российские железнодорожные операторы 19 июня сообщили о масштабном сокращении всех рейсов во временно оккупированный Крым, но причины оккупанты не назвали.

Кроме того, врагу всё чаще приходится привлекать больше военных для защиты инфраструктуры от украинских ударов беспилотниками.

Продолжение украинских атак на российские глобальные военные подразделения будет иметь каскадный боевой эффект и, вероятно, ухудшит способность России поддерживать логистику, необходимую для подготовки наступательных действий,

– отметили в ISW.

Последние новости об ударах ВСУ по оккупантам на ВОТ

В ночь на 20 июня Силы обороны нанесли удары по ряду военных и логистических объектов оккупантов. В частности, был поражен автомобильный мост через Генический пролив в Херсонской области.

Кроме того, в Запорожской области был поражён вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в районе населённого пункта Долинское.

В ночь на 14 июня, а также в течение прошлого дня подразделения Сил обороны атаковали пункты управления БПЛА противника в районе Голой Пристани Херсонской области и мастерскую по производству и комплектованию боеприпасов в Луганской области.