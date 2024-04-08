У россиян небольшой запас прочности: в Сухопутных войсках назвали проблемные места врага

Россия пытается в очередной раз склонить Украину к переговорам на условиях, которые выгодны прежде всего Москве. Это может быть связано с ложной уверенностью россиян в том, что сейчас преимущество на фронте якобы на их стороне.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что утверждение, что якобы силы России являются "крепкими и сильными" не соответствует действительности. Враг несет значительные потери на поле боя и не демонстрирует больших достижений.

Важно Риторика России о переговорах с Украиной вышла на новый уровень, – ISW

Не все так хорошо в России

Он напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения враг наступал по 9 направлениям. Сейчас его активность распространяется преимущественно в районе Донецкой и Луганской областей.

Харьков россияне терроризируют дистанционно, потому что им не хватает военного контингента. Также бои ведутся на Юге Украины, но на тех направлениях, где противник отступал,

– подчеркнул Тимочко.

Относительно ситуации в оккупированном Крыму, то российская Черноморская флотилия почти вся перебазировалась в Новороссийск. А войском, которое они имеют на Крымском полуострове, россияне не смогли остановить, в частности, зерновые перевозки Украины.

Даже продвижение вражеских войск на Восточном направлении, с учетом тех сил и средств, которые привлекают оккупанты, не соизмеримы с их успехами,

– заметил он.

Нельзя утверждать, что Путин слишком сильный, ведь в России не все так хорошо, как он хочет показать. На 2024 год Москва выделила 120 миллиардов долларов на введение боевых действий, и из них 80 миллиардов – это прямые расходы на армию.

Остальные – завуалированные, то есть эти средства Путин забрал из других расходов – из социальной сферы, из медицины, образования. Видим, что происходит в Орске, где прорвалась дамба, которую они строили из глины, создав бутафорию,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Очень серьезные вызовы для Путина

Значительный ущерб экономике врага наносят удары Украины по НПЗ на территории России . Эти предприятия выходят из строя не на день или два, а на месяцы.

Россия также имеет существенные проблемы на международной арене. Сейчас на Западе ведутся дебаты о возможности предоставления Украине арестованных средств России. Также суд в Гааге начал работать серьезно: продолжается сбор фактов, открываются уголовные производства относительно нанесения ущерба в Украине. Кроме того, МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина.

Это очень серьезные вызовы для Путина, по мнению Тимочко, которые с каждым днем сужают поле его деятельности. Он пытается быть сильным только там, где имеет абсолютную власть, то есть в России, где бросает население на фронт против Украины, пытаясь сейчас сыграть ва-банк.

Не настолько огромный запас прочности у россиян, как они пытаются декларировать. Они несут большие потери, в частности в артиллерии: только в течение двух дней враг потерял одну артиллерийскую бригаду. Это очень много,

– отметил Иван Тимочко.

Россияне, по его словам, сейчас используют КАБы, удары которыми позволяют им минимально продвигаться. Однако как только у ВСУ появится какое-то действенное средство противодействия носителям КАБов, то это преимущество будет рано или поздно сведено на нет.

Враг ежедневно продолжает нести большие потери