Продвигаются ли россияне к населенным пунктам на Сумщине: заявление группировки войск "Курск"

Российские оккупанты пока не продвигаются вглубь Сумской области. ДРГ, которые иногда пересекают государственную границу, Силы обороны Украины оперативно уничтожают.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление группировки войск "Курск" в комментарии Суспильному.

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Ситуация в тылу Сумской области остается без изменений

Военные отмечают, что российские подразделения не пересекали государственную границу в Сумской области. Угрозы для украинских городов и сел в регионе нет. Попытки проникнуть в тыл обороны делают лишь диверсионно-разведывательные группы.

Так, диверсионно-разведывательные группы противника регулярно пытаются заходить на территорию Сумской области, но каждый раз Силы обороны оперативно их обнаруживают и уничтожают,

– рассказали в Центре коммуникаций группировки войск "Курск".

В частности, сейчас враг сосредотачивает усилия возле села Новенькое. Оттуда оккупанты могли бы контролировать дорогу, ведущую к Судже в Курской области. Россияне действуют небольшими штурмовыми группами, их наступления не являются массовыми.

Но оккупанты не оставляют попыток активно обстреливать логистику украинских войск на дороге из Юнаковки в Суджу.

У ВСУ есть задача не допустить продвижения россиян вглубь Украины и не позволить им перерезать логистические пути. Украинские защитники используют собственную силу и все имеющееся вооружение, чтобы враг не смог прорвать границу.