Интенсивность боев упала, но враг продвинулся возле Новопокровского: карта боевых действий 7 мая

Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов и отражать штормы врага. При этом враг продолжает намерения по захвату украинских территорий и бросает все силы на продвижение. Сейчас самая сложная ситуация на Востоке, в частности на Авдеевском направлении.

Подробнее о том, как изменилась ситуация на фронте, где наступает противник, потерях врага – рассказывает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины и онлайн-карту DeepState.

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Где продвигаются россияне

Аналитики DeepState в полночь обновили карту боевых действий отметив, что враг продвинулся возле Новопокровского.

Количество боевых столкновений уменьшилось

Количество боевых столкновений несколько уменьшилось: их было зафиксировано 97, по сравнению со 125, в предыдущие дни.

За сутки российские войска нанесли 2 ракетных и 83 авиационных удара, осуществили 101 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и поселкам.

Под авиационными ударами были населенные пункты Гремяч Черниговской области; Алексеевка, Минаково, Белополье, Ворожба Сумской области; Золочев, Петроавпловка, Боровая Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Андреевка, Дружба, Прогресс, Старая Николаевка, Калиновое, Новоалександровка, Ивановка, Новоселовка Первая, Сокол, Волчье, Евгеновка, Новопокровское, Антоновка, Водяное, Урожайное Донецкой области и Красный Маяк и Ивановка на Херсонщине.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава врага, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам противника.

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Ситуация на всех направлениях

Нанаправлении, нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражено 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Роздоловка, Новый, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Еще 14 атак отражено на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На– Силы обороны отбили 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Ямполовки Донецкой области.

В Ореховском направлении оккупанты 6 раз атаковали позиции защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

Нанаправлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.