Уверенно вытесняем врага, – в Минобороны рассказали, где продвигаются ВСУ
Украинские военные продолжают вытеснять российских оккупантов. При этом ВСУ приходится сдерживать врага, проводящего наступательные действия.
О ситуации на фронте в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она прокомментировала информацию россиян о якобы отступлении из Херсона.
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ВСУ ведут активную оборону
Маляр подчеркнула, что крайне важно критически относиться к информации, которую предоставляют русские, ведь "война это в том числе искусство обмана".
Как сказала заместитель главы Минобороны, с одной стороны россияне демонстрируют действия по выводу сил из региона, но с другой – продолжают так называемые меры по интеграции оккупированных территорий Украины в российское пространство.
Потому не стоит воспринимать это все однозначно. Надо информацию анализировать комплексно, чтобы понять,
– отметила Маляр.
При этом она подчеркнула, что на юге и востоке со стороны ВСУ продолжается активная оборона. Маляр объяснила, что динамика войны бывает разная.
В частности, бывает высокая интенсивность и мгновенное продвижение и освобождение территорий. В частности, это было на Харьковском направлении.
Во время активной обороны, как заявила Маляр, заслуга ВСУ состоит в том, что наши воины при активном наступлении оккупантов не сдают ни одного сантиметра украинской земли.
Вместе с тем заместитель министра обороны сказала, что есть направления, где ВСУ вытесняют врага. По ее словам, эту информацию уведомит Генштаб ВСУ.
Вытесняем и на Южном, и на Восточном направлении по определенным регионам. На Восточном направлении эпицентр событий и боев – Донецкая область. Соледар, Бахмут и то, что рядом. На Востоке есть регионы, где мы постепенно, но уверенно вытесняем врага,
– резюмировала Маляр.
Что известно о ситуации на фронте
- За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.
- Российские военные стремятся снова захватить Белогоровку, ведь боятся, что дальше ВСУ пойдут освобождать Лисичанск и другие города в Луганской области. При этом Россия во время атак под Белогоровкой теряет много живой силы. Наиболее активные боевые действия продолжаются у Сватового.
- Также Кремль кладет многие жизни своих солдат для захвата Бахмута, однако уже 4 месяца не может это сделать. Украинские военные объяснили, что Россия хочет захватить Бахмут, поскольку этот город – логистический центр.
- В Херсонской области россиян каждый раз преследует "хлопок". Кроме того, российские военные в разговоре с родными говорят об отступлении из Херсона. Но в ВСУ говорят, что оккупанты пытаются создать иллюзию "ухода" из Херсона и заманить наших воинов.
К сведению – карта боевых действий по состоянию на 7 ноября: смотрите видео