Уверенно вытесняем врага, – в Минобороны рассказали, где продвигаются ВСУ

Украинские военные продолжают вытеснять российских оккупантов. При этом ВСУ приходится сдерживать врага, проводящего наступательные действия.

О ситуации на фронте в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она прокомментировала информацию россиян о якобы отступлении из Херсона.

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ВСУ ведут активную оборону

Маляр подчеркнула, что крайне важно критически относиться к информации, которую предоставляют русские, ведь "война это в том числе искусство обмана".

Как сказала заместитель главы Минобороны, с одной стороны россияне демонстрируют действия по выводу сил из региона, но с другой – продолжают так называемые меры по интеграции оккупированных территорий Украины в российское пространство.

Потому не стоит воспринимать это все однозначно. Надо информацию анализировать комплексно, чтобы понять,

– отметила Маляр.

При этом она подчеркнула, что на юге и востоке со стороны ВСУ продолжается активная оборона. Маляр объяснила, что динамика войны бывает разная.

В частности, бывает высокая интенсивность и мгновенное продвижение и освобождение территорий. В частности, это было на Харьковском направлении.

Во время активной обороны, как заявила Маляр, заслуга ВСУ состоит в том, что наши воины при активном наступлении оккупантов не сдают ни одного сантиметра украинской земли.

Вместе с тем заместитель министра обороны сказала, что есть направления, где ВСУ вытесняют врага. По ее словам, эту информацию уведомит Генштаб ВСУ.

Вытесняем и на Южном, и на Восточном направлении по определенным регионам. На Восточном направлении эпицентр событий и боев – Донецкая область. Соледар, Бахмут и то, что рядом. На Востоке есть регионы, где мы постепенно, но уверенно вытесняем врага,

– резюмировала Маляр.

Что известно о ситуации на фронте

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

Российские военные стремятся снова захватить Белогоровку, ведь боятся, что дальше ВСУ пойдут освобождать Лисичанск и другие города в Луганской области. При этом Россия во время атак под Белогоровкой теряет много живой силы. Наиболее активные боевые действия продолжаются у Сватового.

Также Кремль кладет многие жизни своих солдат для захвата Бахмута, однако уже 4 месяца не может это сделать. Украинские военные объяснили, что Россия хочет захватить Бахмут, поскольку этот город – логистический центр.

В Херсонской области россиян каждый раз преследует "хлопок". Кроме того, российские военные в разговоре с родными говорят об отступлении из Херсона. Но в ВСУ говорят, что оккупанты пытаются создать иллюзию "ухода" из Херсона и заманить наших воинов.

К сведению – карта боевых действий по состоянию на 7 ноября: смотрите видео