Еще одна задача, кроме освобождения территорий: какие перспективы ВСУ на левобережье Херсона

ВСУ проводят активные операции на левом берегу Днепра в Херсонской области по выводам аналитиков ISW. И это вызывает обеспокоенность у россиян, ведь украинские силы могут предпринять более масштабные действия на оккупированных территориях.

Народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что для ВСУ в начале операции на левобережье Херсонщины был важным фактор неожиданности. Однако при применении современных средств очень сложно накопить большие подразделения на определенном направлении фронта, чтобы противник этого не обнаружил.

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Нужно наносить удары врагу

ВСУ приходится маневрировать большим количеством войск, чтобы противник не понимал, где будет направление основного удара.

Все направления фронта связаны – в частности, те, где ВСУ наступают уже несколько месяцев в направлении Томака и других населенных пунктов. И враг пытается оттянуть наши резервы от основного стратегического направления, чем для нас является Токмак и в целом Запорожская область,

– отметил народный депутат.

Там, где проводят активные действия украинские силы, они пытаются упростить ситуацию, в частности на угрожающих Купянско-Лиманском, Авдеевском направлениях, и оттянуть так же войска противника.

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"Кроме освобождения территории, нам нужно растягивать силы врага и уже им наносить удары, когда они растянуты", – подчеркнул Костенко.

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Выискивают боеспособные резервы

Спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что пока рано утверждать про высадку украинских защитников на левобережье Херсонской области. Ведь эта информация – лишь выводы аналитиков, которые базируются на данных российских военкоров. В то же время, по словам Гуменюк, ВСУ проводит операции на разных направлениях и разными способами. В частности, ведется контрбатарейная борьба, которая должна также "вычистить территорию левого берега от врага, чтобы облегчить жизнь правому".

Сейчас для врага сложная ситуация, когда он пытается атаковать наши территории на Востоке, и одновременно они рассказывают об активных действиях ВСУ в Херсонской области, где у россиян не было больших резервов. Они ведь считали маловероятным переход Днепра украинскими защитниками и поэтому бросали свои силы на Запорожское и Донецкое направления.

Теперь врагу приходится выискивать боеспособные резервы, которых у него и так немного, и перебрасывать их на Херсонское направление, чтобы умерить активные действия Сил обороны.

"Пока на этом участке фронта ситуация очень сложная. Если будет принято решение о форсировании Днепра, это одна из самых сложных задач и всегда считалась маловероятной. Но мы должны верить в украинские силы и во все, что они задумали", – подчеркнул Роман Костенко.

Какая ситуация на левобережье Херсонской области