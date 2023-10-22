Еще одна задача, кроме освобождения территорий: какие перспективы ВСУ на левобережье Херсона
ВСУ проводят активные операции на левом берегу Днепра в Херсонской области по выводам аналитиков ISW. И это вызывает обеспокоенность у россиян, ведь украинские силы могут предпринять более масштабные действия на оккупированных территориях.
Народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что для ВСУ в начале операции на левобережье Херсонщины был важным фактор неожиданности. Однако при применении современных средств очень сложно накопить большие подразделения на определенном направлении фронта, чтобы противник этого не обнаружил.
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Нужно наносить удары врагу
ВСУ приходится маневрировать большим количеством войск, чтобы противник не понимал, где будет направление основного удара.
Все направления фронта связаны – в частности, те, где ВСУ наступают уже несколько месяцев в направлении Томака и других населенных пунктов. И враг пытается оттянуть наши резервы от основного стратегического направления, чем для нас является Токмак и в целом Запорожская область,
– отметил народный депутат.
Там, где проводят активные действия украинские силы, они пытаются упростить ситуацию, в частности на угрожающих Купянско-Лиманском, Авдеевском направлениях, и оттянуть так же войска противника.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
"Кроме освобождения территории, нам нужно растягивать силы врага и уже им наносить удары, когда они растянуты", – подчеркнул Костенко.Обратите внимание! Спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что пока рано утверждать про высадку украинских защитников на левобережье Херсонской области. Ведь эта информация – лишь выводы аналитиков, которые базируются на данных российских военкоров. В то же время, по словам Гуменюк, ВСУ проводит операции на разных направлениях и разными способами. В частности, ведется контрбатарейная борьба, которая должна также "вычистить территорию левого берега от врага, чтобы облегчить жизнь правому".
Выискивают боеспособные резервы
Сейчас для врага сложная ситуация, когда он пытается атаковать наши территории на Востоке, и одновременно они рассказывают об активных действиях ВСУ в Херсонской области, где у россиян не было больших резервов. Они ведь считали маловероятным переход Днепра украинскими защитниками и поэтому бросали свои силы на Запорожское и Донецкое направления.
Теперь врагу приходится выискивать боеспособные резервы, которых у него и так немного, и перебрасывать их на Херсонское направление, чтобы умерить активные действия Сил обороны.
"Пока на этом участке фронта ситуация очень сложная. Если будет принято решение о форсировании Днепра, это одна из самых сложных задач и всегда считалась маловероятной. Но мы должны верить в украинские силы и во все, что они задумали", – подчеркнул Роман Костенко.
Какая ситуация на левобережье Херсонской области
- В американском Институте изучения войны отметили наступательные действия ВСУ на левом берегу 19 октября. Сообщалось также, что украинские силы переправились через Днепр на оккупированную территорию, вступили в сражение с врагом и закрепились на рубежах в населенном пункте Крынки. И хотя впоследствии оккупанты оттеснили наших защитников, они продолжали контролировать некоторые дома в Крынках и ждали подкрепления.
- Аналитики ISW отмечают, что действия украинских сил масштабнее, чем раньше. Также присутствие ВСУ подмечено вдоль береговой линии и вблизи Антоновского железнодорожного моста.
- На 21 октября было известно о боях вблизи населенного пункта Песчановка, где на его южной окраине работает украинская диверсионно-разведывательная группа.
- В то же время россияне из-за опасений продвижения украинских сил на оккупированную Херсонщину начали раскручивать истерию в информационном поле. Кроме того, сложная ситуация у оккупантов на Запорожском и Восточном направлениях. И именно поэтому россияне прибегают к бомбардировкам авиабомбами Херсонской области и в направлении острова Змеиный.