Проект 24 канала "Голод и мор: память поколений" – истории, о которых раньше умалчивали

О некоторых вещах невозможно молчать из-за того, что о них молчали слишком долго. Коммунистический тоталитарный режим совершил множество преступлений за время своего правления. Массовый искусственный голод 1932 – 1933 годов – один из самых больших, который "красная метла" хотела скрыть. Впрочем, ничего не вышло благодаря правде в памяти поколений.

24 канал в течение нескольких месяцев собирал истории очевидцев и их родных, общался с исследователями Голодомора. Все – чтобы словами зафиксировать страшные факты, которые вопреки многим усилиям не удалось утопить во лжи.

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Истории, о которых нельзя молчать и которые следует выспрашивать

В рамках проекта "Голод и мор: память поколений" на сайте 24 канала с 15 по 27 ноября вышли около 30 материалов о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. У многих находим общее – очевидцы Голодомора, которые сейчас смело рассказали нам свои истории, раньше молчали в течение десятилетий. Младшие поколения отмечают – иногда приходилось буквально по слову вытаскивать из бабушек или дедушек, чтобы хоть что-то узнать об этих страшных годах.

Впрочем, когда российская имперская агрессия снова нависла над нами, молчать о ее преступлениях никак нельзя. На этом нам в частности акцентировала сценарист фильма о журналисте Гарете Джонсе "Цена правды" Андреа Халупа.



Сценарист фильма "Цена правды" рассказала 24 каналу о том, как создавалась эта лента / Коллаж 24 канала, автор дизайна – Богдана Гилей

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Конец ноября – время, когда о Голодоморе говорят особенно громко. Не постесняйтесь спросить у родных, касалось ли это горе вашего рода. Не постесняйтесь настоять на рассказе, если старшие отмалчиваются и общими фразами говорят "Да, был голод".

Во время подготовки нашего проекта нам попадались очевидцы Голодомора, которые банально не хотели рассказывать свою историю из-за того, что "уже когда-то какой-то газете все пересказывали". Молчание, сокрытие, недоверие – типичный отзвук ужасов, которые пришлось пережить. Однако, если не собирать по крупице эти истории сейчас – многие важные свидетельства пойдут в землю вместе с теми, кто их знает.

Актер Александр Игнатуша в интервью для нашего сайта привел хорошую аналогию – как фронтовики избегают разговоров о конкретике войны, потому что страшное люди пытаются забывать, так и люди, пережившие Голодомор, отмалчиваются.

Актер предполагает, что многое забылось, и осталась "общая эмоция". Она и повлияла на дальнейшую жизнь.

Конечно, мы были приучены не выбрасывать хлеб. Это было недопустимо, хотя лекций нам не читали,

– объяснил актер.

Дедушка актера умер от голода, однако так и не покорился "советам" и не вступил в колхоз.



Актер Александр Игнатуша поделился историей своей семьи / Коллаж 24 канала, автор дизайна – Богдана Гилей

Страх и боль, которые отзываются и сейчас

Когда бабушка или прабабушка в следующий раз будут "насиловать" вас еще одним блюдом из праздничного стола, задумайтесь, что могло повлиять на такое поведение. И странная привычка – закупаться на зиму, что в мире круглосуточных супермаркетов кажется ненужной потерей времени – тоже может тянуться со времени Голодомора. Об этом мы поговорили с психотерапевтом Викторией Горбуновой.

Люди, пережившие Голодомор, учитывая свой опыт, имеют достаточно стойкие убеждения: "не стоит идти против власти", "дети всегда должны быть хорошо накормлены", "следует прежде всего заботиться о благосостоянии своей семьи",

– рассказала нам психотерапевт Виктория Горбунова.

Такие убеждения влияют на то, как люди строят отношения, относятся к другим, к пище, власти и стране, в которой живут. В частности:

как только ухудшается экономическая ситуация – уезжают на заработки;

если человек худеет – волнуются о его здоровье;

иногда закармливают детей, делают чрезмерные заготовки пищи на зиму.

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Травма Голодомора затронула большое количество украинцев и спровоцировала изменения в общественном сознании и поведении. Исследователи массовых травм Брент Безо и Стефания Мэгги в 2015 году обнародовали научный труд, который показал особенности поведения и мировоззрения потомков жертв Голодомора.

Они, в частности, такие:

нерациональное накопление/хранение избыточных запасов пищи;

неспособность избавиться от ненужных вещей;

значительная фокусировка на еде;

переедание и постоянное беспокойство за выживание.

И справедливости ради стоит признаться – эти черты действительно характерны для украинцев.

Истории жизни и смерти, которые узнал 24 канал

По последним данным ученых, во время Голодомора-геноцида погибли 10 миллионов 500 тысяч украинцев. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. Тогда от голода ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч. За каждой из смертей – ужасная история, за каждым из спасенных – невероятная история спасения.

Это знания из рубрики "Лучше бы этого не знать", но в текстах проекта мы собрали сногсшибательные рецепты, которыми спасались люди. Растения, земля, птицы, рыба – победить коммунистический режим помогала природа. К сожалению, услышали мы и истории о каннибализме, умалчивать которые было бы просто неправильно.

Одна из таких историй Ел листья и птиц, мечтая о хлебе: история Антонина Снигура, который ребенком пережил Голодомор

Несколько невероятного из нашего проекта

Как уже говорилось выше, всего мы написали 27 материалов о Голодоморе-геноциде. Вот несколько интересных штрихов к полотну ужасной картины Голодомора.

Семья Белоуско на Киевщине была достаточно богатой до прихода советской власти. Впоследствии, чтобы спастись, вынуждена была покупать за 50 граммов золота 50 граммов зерна. Такие мизерные продукты не смогли спасти всю семью.

Параска Полищук перед Голодомором собиралась выйти замуж за своего односельчанина Ивана и даже начала вышивать свадебный рушник. Впрочем, он во время искусственного голода, организованного советскими властями, не выжил. Женщина осталась верна любимому и до конца жизни так и не вышла замуж и у нее не было детей.

и у нее не было детей. В селе Писаревка Харьковской области мы узнали о девочке, которая долгое время лежала живой в яме с мертвецами. Извозчик, подбиравший трупы, решил, что " она все равно умрет , а я не буду ехать через сутки здесь снова". Впрочем, крики о помощи услышали женщины, которые возвращались с поля и вытащили бедную.

, а я не буду ехать через сутки здесь снова". Впрочем, крики о помощи услышали женщины, которые возвращались с поля и вытащили бедную. Алина Алиева рассказывает об ужасах Голодомора в соцсети тикток. Она сняла целый сериал, в котором рассказывает в частности историю своей прабабушки, которую отдали в детдом . Казалось бы, это слишком серьезная тема для развлекательного тиктока, однако у Алины есть целая армия подписчиков, а каждое видео набирает тысячи просмотров. Львиная часть ее аудитории – люди из России, которые иногда шокированы событиями Голодомора, о которых, конечно, там не говорят.

. Казалось бы, это слишком серьезная тема для развлекательного тиктока, однако у Алины есть целая армия подписчиков, а каждое видео набирает тысячи просмотров. Львиная часть ее аудитории – люди из России, которые иногда шокированы событиями Голодомора, о которых, конечно, там не говорят. Если вы смотрели фильм "Цена правды", то помните сцену, когда журналист Гаррет Джонс увидел грузовик, заполненный телами погибших. Эту ужасную сцену воочию увидел дед сценариста фильма Андреи Халупы. Об этом и вообще о трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время съемок, она рассказала нам по этой ссылке.

Эту ужасную сцену воочию увидел дед сценариста фильма Андреи Халупы. Об этом и вообще о трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время съемок, она рассказала нам по этой ссылке. Спастись семье актрисы Ларисы Руснак помог дальний родственник. Он устроился работать охранником на склад, куда "активисты" сбрасывали собранное с поля и отобранное из домов зерно. Крупицы он выносил в трусах со склада – так сумел спасти близких и не очень родственников.

Больше историй смотрите по этой ссылке.

Вместо выводов

Часть моей семьи происходит из Центральной Украины, и я точно знаю, что они пережили Голодомор. Как именно – уже не узнаю, пожалуй, никогда. А все потому, что школьницей не решилась расспросить бабушку поподробнее. Она обмолвилась о "голодных годах матери и смерти ее сестер", однако больше рассказывать не хотела. Сейчас я спросила бы ее или других родных и написала бы историю своего рода – однако это уже, к сожалению, невозможно.

Если же вы хотите узнать больше об искусственном голоде, который устроили коммунистические власти, но, как и я, уже не у кого спросить об этом из первых уст, советуем посетить Национальный музей Голодомора-геноцида в Киеве.



Музей Голодомора-геноцида в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мы рассказали истории людей, которые пережили страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, заговорили их родные. Спасибо всем, кто присоединился к этой масштабной инициативе.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.