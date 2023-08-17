Надо решиться на эвакуацию: обстрелы Купянщины усиливаются

Ситуация на Купянском направлении обостряется. Из-за усиления вражеских обстрелов 10 августа власти объявили обязательную эвакуацию из деоккупированных населенных пунктов в Купянском районе.

В настоящее время эвакуировали более 400 человек. Среди них дети, старики и маломобильные. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Вера не защитит от ракет

Четыре района Харьковской области и десятки сел оказались под российскими обстрелами. Сейчас идет эвакуация из Купянщины. К ней уже привлечены более 14 волонтерских организаций, также помогает полиция и Красный Крест. Применяют специальный транспорт, в том числе скорые.

Волонтеры, рискуя собой, доезжают до крайних сел, чтобы помочь спасти людей. К сожалению, многие, несмотря на опасность, остаются и пытаются жить своей жизнью. Однако вера в то, что все будет хорошо, не спасет от вражеских ракет. Нужно эвакуироваться хотя бы на время,

– отметила корреспондентка из Харькова.

Людей, которые эвакуируются из опасных регионов, привозят в сборные пункты, а откуда распределяют по общежитиям, гостиницам, санаториям и т.д. Также оказывается помощь в переезде в другие города и области Украины.

"Надо решиться уехать. Ситуация с обстрелами на этом участке обостряется и дальше будет гораздо труднее уехать. Риск для волонтеров и жителей увеличивается", – подчеркнула Черненко.

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Оккупанты применяют разнообразное вооружение

В течение суток 16 августа российские оккупанты обстреляли Купянск и соседние села. Российские захватчики применяли дроны "Шахеды", ракеты С-300 и Х-22, которыми также били по пригороду Харькова. В результате вражеских атак пострадала гражданская инфраструктура, частично частные дома. К счастью, обошлось без раненых и жертв.

Россияне обстреляли Петропавловку. Я помню, как мы еще весной смогли спокойно туда доехать. Спокойно, имею в виду во время эвакуации, но хотя бы не было слышно взрывы, сейчас очень сильно обстреливают эту территорию. В нескольких километрах от этих сел линия фронта,

– сказал корреспондентка из Харькова.

Под ударами с воздуха находились десятки населенных пунктов в Харьковской области. В результате чего занялось около 4 пожаров, в основном на Купянщине. В селе Большая Рогань повреждено частное домовладение.

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