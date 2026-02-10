Это позволяет Москве поддерживать огневую мощь даже на фоне войны дронов. Об этом сообщает Dallas.
Смотрите также В России появится собственный морской дрон: военный обозреватель оценил угрозу
Как Россия увеличивает производство артиллерии?
Несмотря на стремительный рост роли беспилотников, артиллерия до сих пор играет решающую роль в боевых действиях. По анализу данных, в 2025 году примерно от четверти до трети потерь в войне вызваны именно артиллерийским и минометным огнем.
Россия активно увеличивает производство боеприпасов, пороха и артиллерийских стволов, пытаясь уменьшить зависимость от импорта. После снарядного дефицита в 2023 году Москва временно закупала боеприпасы у Ирана и Северной Кореи, однако впоследствии столкнулась с проблемами качества и совместимости.
Согласно обнародованным данным, в 2024 году российская армия получила более 1,42 миллиона минометных выстрелов, а в 2025 году – уже почти 1,96 миллиона, что на 37% больше. Производство 152-миллиметровых артснарядов также возросло – до более 1,7 миллиона.
Ключевую роль в усилении артиллерии играет "Завод №9" в Екатеринбурге – производитель стволов для гаубиц "Мста" и "Коалиция", а также пушек для танков Т-90 и Т-14 "Армата". Предприятие проходит масштабную модернизацию и расширение производства.
В расследовании утверждается, что это стало возможным благодаря импортному высокоточному оборудованию. Речь идет о крупных промышленных станках из Германии, Италии, Великобритании и Тайваня, без которых расширение производства было бы невозможным.
Документы свидетельствуют, что Россия планирует установить не менее 22 больших станков, а модернизация является частью долгосрочной стратегии, которую война только ускорила.
Рост количественных показателей и повышение эффективности производства убедительно свидетельствуют, что Россия обходит санкции не только "на бумаге", но и на практике.
Хотя нынешние ограничения, бесспорно, затрудняют закупки, рассмотренные документы не показывают никаких беспокойств или неуверенности с российской стороны в их способности приобрести это оборудование – что является довольно тревожным сигналом на четвертом году полномасштабной войны.
Как расширяются российские возможности благодаря Китаю и КНДР?
-
Экспорт из Китая втрое увеличил производство ракет для комплекса "Искандер-М" в России. Ключевую роль сыграли поставки важных материалов двойного назначения, без которых производство было бы невозможным.
-
Издание The Telegraph сообщило, что именно из Китая в Россию поступают станки с числовым программным управлением и спецоборудование, которые применяются для изготовления "Орешника". Издание подсчитало, что стоимость этих компонентов составляет более 10 миллиардов долларов. Также Москва получает от китайского союзника платы платы памяти для высокоточного оружия и истребителей.
-
Китай может помогать России совершенствовать "Шахеды". Как пояснил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, речь идет об усовершенствовании управления БпЛА, а для этого используется mesh-связь или прямая с ретрансляторами, или связь со спутником.
-
Россия привлекает контингент армии КНДР для артиллерийских ударов, применения беспилотников и аэроразведки в Украине. Северокорейские солдаты получают опыт современной войны, который впоследствии передают армии КНДР, став военными инструкторами.