Есть много новых инструментов: у Зеленского рассказали, каких успехов добились в производстве оружия

Украина усиливает производство собственного оружия. Удается производить как беспилотники, так и самоходные артиллерийские установки.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что производство оружия в Украине работает. Есть уже много замечательных примеров, помогающих уничтожать оккупантов на фронте.

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Какое оружие производит Украина

Как рассказал Подоляк, речь идет о дронах разных модификаций. Удается производить как морские, так и воздушные и т.п. Но есть понимание, что все нужно масштабировать. Украине нужно еще больше беспилотников.

При этой интенсивности боевых действий нам нужно ежемесячно использовать не менее 30 тысяч дронов. Оптимально 50 – 60 тысяч, а лучше всего – 100 тысяч дронов. Думаю, на такую цифру FPV-дронов или модификаций разного типа как раз и выйдем. Президент совершенно точно понимает, что сюда нужно вкладываться,

– сказал Подоляк.

Важно, что Украина производит мобильные и стационарные системы радиоэлектронного контроля, которые помогают более эффективно работать против российских дронов. Не стоит забывать о морских беспилотниках, неоднократно попадавших в корабли врага.

Также в Украине еще работают старые военные производства, которые не могут быстро реформироваться. Но и там идет перестройка. В частности, удается производить САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" и т.д.

Украина имеет три приоритета

Часто раздаются переживания, будут ли международные партнеры в дальнейшем помогать Украине. Бесспорно, что да. Но Украина работает над тем, чтобы этот процесс стал быстрее и эффективнее.

Сейчас есть три важных приоритета во внешней политике. Первое – важно ускорить принятие решений по военной и финансовой помощи Украине. Второе – нужно постоянно напоминать партнерам, чтобы они инвестировали в Украину. Если этого не произойдет – они будут вынуждены инвестировать в войну на своей территории. Третье – общие инвестиции в военные производства, учитывая значительный опыт Украины.

Украина перестраивалась и дальше перестраивается по многим направлениям. Она гораздо сильнее, чем год или два назад. Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели. Поскольку тот результат, который мы хотели, уже сегодня бы говорил о финализации войны. Впрочем, Украина точно понимает стратегические цели, умеет доносить понимание этих целей до наших партнеров; понимает, какие коррективы нужно внести в военную тактику и стратегию, чтобы быть более эффективными и т.д.

– подчеркнул Подоляк.

Производство оружия в Украине: коротко