Экономическое развитие: НАТО призывает инвестировать в вооруженную промышленность Украины

Украина дает отпор России на поле боя, в частности, с помощью оружия, предоставленного ей союзниками. Западные партнеры призывают инвестировать в вооруженную промышленность нашего государства, чтобы вооружение производилось непосредственно на нашей территории.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс 28 сентября посетили Киев с необъявленным визитом. Оба политика отметили важность углубить нарастить производство оружия в Украине.

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Это необходимое развитие

Официальные лица считают расширение собственной украинской вооруженной промышленности необходимым экономическим развитием пострадавшей от войны страны.

Это также потенциальная перспектива инвестирования для западных производителей оружия, хотя и рискованная, ведь Украина страдает от бомбардировок России.

Это будет важной возможностью для украинских компаний наладить новые партнерства с отраслью в рамках Альянса и за его пределами. Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы приближаемся к прекращению агрессии России.

– сказал Йенс Столтенберг.

Визиты западных чиновников прошли за день до форума с международными военными подрядчиками, созванного украинским правительством. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в мероприятии примут участие представители 165 компаний из 26 стран. Целью этой формы является расширение украинской вооруженной промышленности.

Западные страны имеют проблемы с выполнением своих обязательств по оружию перед Украиной, в частности по артиллерийским боеприпасам, и истощают собственные запасы быстрее, чем их можно пополнить. Военная промышленность, которая сократилась после холодной войны, с трудом переоборудовала и нашла адекватные запасы материалов, чтобы нарастить производство на полную мощность – и этого недостаточно.

После встречи с президентом Байденом Зеленский сказал, что он заключил "долгосрочное соглашение" с Соединенными Штатами о совместном производстве оружия, но заявление Белого дома было более осторожным. В администрации Байдена заявили, что проведут конференцию, чтобы "изучить варианты совместных предприятий и совместного производства".

Британское правительство сообщило, что Грант Шеппс встретился президентом Украины и новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить военную поддержку. В частности, укрепление противовоздушной обороны Украины.

Владимир Зеленский 28 сентября также встретился с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню, который четко дал понять, что развитие украинского производства оружия является коммерческой возможностью, а также военной целью.

Это также способ продолжать курс и установить интересы Франции в Киеве и Украине в долгосрочной перспективе. Мы знаем, что эта война будет продолжаться,

– отметил он.

Подарков будет меньше, а продаж больше

Лекорню сказал, что со временем будет меньше прямых подарков оружия Украине и больше продаж – иногда с субсидиями.

Некоторые изготовители оружия уже работают над тем, чтобы закрепиться в Украине. Rheinmetall, германский гигант производства оружия, объявил, что объединяется с украинским государственным "Укроборонпромом" для производства бронетехники и танков в Украине.

В конце августа британская BAE Systems заявила, что подписала соглашение об исследовании производства 105-миллиметровой артиллерии в Украине, но не уточнила, когда это начнется.

Опросы общественного мнения в Соединенных Штатах и Европе показывают, что большинство поддерживает продолжение вооружения Украины, но процент меньше, чем в начале полномасштабной войны.

Правительства многих крупнейших военных и финансовых спонсоров Украины, включая Германию и Великобританию, не проявляли никаких признаков недоверия этому обязательству. Но в Соединенных Штатах влиятельная группа в Конгрессе подвергла сомнению или прямо выступила против продолжения помощи.

Поддержка, которую уже предоставили Украине

Согласно данным Кильского института мировой экономики, с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года страны мира и Европейский Союз в качестве органа оказали Украине помощь на сумму около 230 миллиардов долларов.

Из них около 90 млрд долларов составляла военная поддержка. В частности, 42 миллиарда долларов от Соединенных Штатов. Следующей по величине военной поддержкой является Германия с 17 миллиардами долларов, за ней следует Британия с приближением к 7 миллиардам долларов.

Некоторые малые страны, такие как Норвегия, Нидерланды и Дания, выделили огромные суммы, в то время как гораздо более крупные страны, такие как Италия, Франция и Испания, дали гораздо меньше.

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