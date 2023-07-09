Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь 2022 год

Украина в июне этого года произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем в прошлом году. Киев спешит наладить собственное производство, чтобы не зависеть от партнеров.

Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Однако он не сказал, на сколько больше снарядов произвели в июне.

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Украина наращивает производство оружия

Камышин отметил, что впереди еще долгий путь увеличения производства боеприпасов.

Я бы не сказал, что мы такие великие молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели так мало,

– объяснил министр.

Поставки оружия в Украину из США и их союзников до сих пор были основным направлением в войне, однако Киев спешит наладить собственное производство, чтобы не так сильно от этого зависеть. Камышин стремится снова сделать наше государство крупным экспортером оружия.

"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель – сделать Украину арсеналом свободного мира", – заявил министр.

Пока что украинское производство боеприпасов наращивает темпы, хотя и с низкой базы. Противотанковые комплексы "Стугна-П" также начали быстрее производиться.

Следующим приоритетом является наращивание производства танков и бронемашин. Однако, по словам Камышина, это может произойти через 3 – 6 месяца.

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