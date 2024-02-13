Это мощное решение, – Храпчинский о последних нововведениях Минцифры

В Украине планируют перевести производство средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы. Компании приветствуют такую инициативу.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, комментируя соответствующее заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Конкуренция за контракты Минобороны будет иметь положительное влияние.

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"Поэтому на самом деле это мощное решение со стороны Минцифры. Мы поддерживаем и довольны, что государство наконец обращает внимание на производителей средств РЭБ. И ожидаем, что именно украинских производителей государство будет поддерживать гораздо сильнее", – отметил Храпчинский.

По его словам, за последний 2023 год значительно увеличилось количество компаний, которые производят средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет о производителях и оперативно-тактических решений, и больших станций, подавляющих связь БПЛА "Орлан" на 20 километрах, и систем для увеличения "Покровы".

В Украине также развивается производство БПЛА

– это общенациональная система РЭБ, которая осуществляет подмену спутникового радионавигационного поля ("спуфинг"), подавляет спутниковую радионавигацию по всей линии боевого соприкосновения и на большей части территории Украины.

Важно не только подавлять вражеские дроны, но и запускать собственные. Более того, эти средства хорошо показали себя, поражая российских оккупантов, их технику, корабли и даже стратегические объекты на территории страны-агрессора.

Чтобы координировать работу БПЛА, в Украине создадут отдельный род войск – Силы беспилотных систем.

Создание Сил беспилотных систем свидетельствует о комплексном подходе. Развитие систем БПЛА должно быть всесторонним,

– подчеркнул Храпчинский.

Дроновое производство в Украине: последние новости

В The Wall Street Journal написали, что до конца 2024 года Украина планирует произвести 1 миллион FPV-дронов, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал увеличение производства дальнобойных дронов, которые смогут долететь до Москвы и Петербурга.

По словам министра, на данный момент Украина имеет паритет с врагом по количеству дальних БПЛА. Их производят около 10 компаний.

На данный момент околов Украине производят беспилотные средства.